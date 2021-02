Dalla Fiat Panda alla Renault Clio: le 10 auto più convenienti di febbraio 2021

Quali sono le 10 auto più convenienti di febbraio 2021, il mese appena iniziato? È ciò che si sono chiesti i ragazzi di FutureAuto.it, che hanno provato a rispondere tramite tutti i dati raccolti dal loro portale di ricerca. Andiamo dunque a scoprire i modelli più convenienti a 360 gradi.

Per stilare la lista si è tenuto conto dello spazio dell’abitacolo, del consumo, dell’assetto e ovviamente del prezzo, ne è risultato che la Fiat Panda è di sicuro uno dei modelli più convenienti. Regina delle vendite in Italia da oltre 10 anni, la Panda offre oggi una variante ibrida, una 4x4, una a benzina 1.2 e una a gas naturale, rappresenta dunque un buon compromesso per risparmiare sulle spese di gestione.

Continuiamo con la BMW Serie 3, berlina di medio-grandi dimensioni che offre trazione posteriore oppure integrale. Viene premiata soprattutto per le ottime finiture interne, curate all’estremo. Abbiamo poi la Renault Clio, che offre un design accattivante e tanta tecnologia, la Fiat 500, considerata il compromesso ottimale fra agilità e comfort (vi ricordiamo inoltre che a febbraio la nuova 500 elettrica si può avere a 99 euro al mese), l’Audi A3, che vanta una guida gradevole e intuitiva, perfetta sia per i lunghi viaggi che in città.

Non mancano poi la Fiat Punto, consigliata nel suo assetto Multijet diesel 1.3, la Smart fortwo coupé, autentica regina delle citycar compatte, la Mercedes Classe A, che offre prestazioni sportive, tanta tecnologia e comfort. Chiudiamo con un’icona come la Volkswagen Golf, aggiornata di recente alla versione 8, e con la Ford Focus, che noi in particolare abbiamo guidato nella variante sportiva ST.