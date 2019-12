Fiat Panda regina del mese di novembre, sempre più giù il diesel

Mentre il 2020 si avvicina a passi larghi, analizziamo i dati del mercato auto relativi all’ultimo mese di novembre - durante il quale la regina indiscussa è stata ancora lei, l’inossidabile Fiat Panda.

E già, nonostante il cosante arrivo sul mercato di nuovi modelli ed efficaci restyling, gli automobilisti continuano a preferire la Fiat Panda, che ha piazzato nel mese di riferimento 10.724 unità, per un totale di 127.000 nei primi 11 mesi del 2019. Al secondo posto si conferma la Lancia Ypsilon con 4.320 immatricolazioni, per un totale di 54.000 unità in 11 mesi.

A sorpresa la terza vettura più venduta di novembre 2019 è stata la Smart ForTwo con 4.297 unità, seguita a ruota dal piccolo SUV Dacia Duster, un best buy che a novembre ha piazzato 3.540 unità. La lista continua con la Fiat 500X a 3.432 unità, la Citroen C3 (che ha immatricolato 39.359 euro da gennaio a novembre), la Renault Captur e la Volkswagen T-Cross.

In fondo alla Top 10 la Ford Fiesta e la Toyota Yaris. Al di là dei singoli modelli, bisogna registrare il continuo calo del diesel, sceso a 56.000 unità rispetto alle 67.000 di novembre 2018, mentre la benzina è salita al 45,8% rispetto al 40,7% dello scorso anno. Nei primi 11 mesi di questo 2019 le auto a gasolio vendute sono state 721.000, il 40%, nel 2018 invece da gennaio a novembre erano state 900.000, il 51,8%.