Fiat Panda MY2024, l'ultimo restyling prima della rivoluzione: ecco tutte le novità

Il 2024 sarà un anno decisamente interessante per Panda. A luglio verrà svelato il nuovo modello B-SUV, mentre a inizio anno dovrebbe arrivare la versione MY Panda 2024 dell'attuale modello di city car.

Fiat sta continuando a registrare grandi vendite con la sua utilitaria e anche ad agosto 2023 la Panda è entrata nella top 10 delle auto più vendute. Numeri che dovrebbero incrementarsi ulteriormente grazie appunto all'arrivo della nuova “pandina” che dovrebbe presentare un restyling o una versione MY2024 entro la fine di quest'anno.

Esteticamente la Panda non verrà di fatto toccata, se non con dei piccoli accorgimenti. Non vi è nulla di ufficiale ma potrebbe esservi un nuovo badge in stile Fiat 500e, 600e, quindi con la scritta “Panda” invece che il logo Fiat che troviamo oggi.

Non sono da escludere dei fari diversi, molto probabilmente led, mentre all'interno si dovrebbe vedere un nuovo sistema di infotainment compatibile con Apple Car Play e Android Auto, molto probabilmente appartenente alla famiglia Uconnect 5, con AA/CP wireless, nonché la strumentazione digitale.

La più grande novità riguarderà però il sistema ADAS che nel 2024 diverrà obbligatorio su tutte le vetture, così come previsto dalla normativa GSR24. Tutto questo sarà reso possibile grazie ad una nuova architettura elettrica, ed inoltre verrà eliminata la batteria standard e l'accensione del motore tramite il BSG.

A livello motoristico potrebbe rimanere solo il 1.0 Firefly anche se ovviamente trattasi di informazioni tutt'altro che ufficiali che potrebbero essere confermate o smentite da Fiat. Infine il prezzo, e in questo caso sono ipotizzabili 16mila euro per la versione classica e 18 per la Cross.

Come detto in apertura si tratterà quasi sicuramente dell'ultima “ritoccata” alla Fiat Panda attuale, prima di lasciare spazio a quella che sarà una vera e propria rivoluzione: da luglio spazio al modello B-SUV che sarà presente anche nella versione elettrica, la prima Panda green della storia.