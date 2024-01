Fiat Panda MY2024, le foto dell'ultimo restyling in attesa della Pandona

Dopo l'avvistamento dello scorso novembre, torna a farsi vedere la Fiat Panda MY2024, l'ultimo restyling della mitica city car italiana, in attesa poi dell'arrivo del nuovo modello, già ribattezzato Pandona, a luglio 2024.

La Fiat Panda MY2024 sarà quindi l'ultima tirata a lucido prima della rivoluzione, e prevederà delle novità soprattutto per quanto riguarda gli interni. Così come da immagini che trovate su questa pagina, pubblicate dal canale social au_tospotter, si può vedere parte degli esterni della futura vettura, e nel contempo si può notare anche l'abitacolo.



Fermo restando che la Panda fotografata sia una versione ultima, non di produzione, quindi pari al modello che verrà messo in commercio, la vettura diventerà totalmente digitale in particolare nel cruscotto subito dietro al volante, che nella MY2024 sembrerebbe essere caratterizzato da uno schermo, a differenza invece del modello attualmente in circolazione che prevede ancora gli elementi “fisici” vecchia scuola.

Nella zona centrale spicca invece lo schermo per l'infotainment (compatibile con Apple Car Play e Android Auto) che dovrebbe essere touch screen riprendendo quindi quanto già visto sulla MY 2023.

A livello estetico cambia ben poco, ma si possono notare i 4 sensori di parcheggio posteriore, rispetto ai tre precedenti. In generale comunque la linea è rimasta la stessa, e anche se non abbiamo una visione dell'insieme non si notano grandi differenze.

Resta da capire quando uscirà questa ultima versione della Panda, molto probabilmente nel giro di poche settimane tenendo conto che Fiat ha in questi giorni scontato la Panda fino a 9.450 euro, molto probabilmente per ridurre un po' le scorte prima di immettere il nuovo “restyling”.



Tutto tace ovviamente anche per quanto riguarda i prezzi, ma non è da escludere un listino un po' più elevato (forse una base di 16mila euro), proprio per le novità aggiunte nell'abitacolo, ma anche la presenza del sistema ADAS, obbligatorio dal 2024 su tutte le vetture, così come previsto dalla normativa europea.