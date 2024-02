Fiat Panda MY2024, avvistata per la prima volta in strada la nuova 'Pandina'

E' stata avvistata in strada per la prima volta la Fiat Panda MY24, la versione aggiornata dell'attuale generazione della city car italiana. A scattare le foto sono stati i ragazzi di Gabetz Spy Unit, sempre attenti a catturare le vetture di casa Fiat prima che vengano commercializzate.

Dopo i primi avvistamenti della Fiat Panda MY24 risalenti allo scorso novembre, ecco altri scatti che mostrano la city car in azione. Si tratta di un aggiornamento che a livello estetico, come si può notare anche dall'immagine pubblicata qui sopra, non cambierà quasi nulla rispetto al modello attuale (non è previsto nemmeno un nuovo badge come qualcuno ipotizzava), mentre le principali novità si vedranno all'interno e nei sistemi di sicurezza.

La nuova Fiat Panda, che si chiamerà Pandina lasciando così il vecchio nome al modello elettrico in uscita a luglio, monterà il sistema ADAS che dal 2024 è obbligatorio su tutte le vetture, così come prevede la normativa europea GSR24.

La Pandina avrà quindi una nuova architettura elettrica, mentre verrà eliminata la batteria standard, nonché l'accensione tramite il BSG. Cambierà anche il cruscotto e il sistema di infotainment, oltre che il volante, che potrebbe essere lo stesso della Fiat Tipo modello pre-MCA e che dovrebbe adattarsi meglio alla copertura del piantone dell'attuale panda.

In merito alla strumentazione digitale, è probabile che supporterà uConnect 4, se non la versione 5, anche se a riguardo non vi sono notizie certe, di conseguenza si possono fare solo delle supposizioni.

Per il resto la nuova Fiat Panda MY24 monterà il 1.0 Firefly e non è da escludere anche la presenza di fari Led di serie. E' probabile (diremmo quasi certo) che queste migliorie possano far aumentare il prezzo di listino dell'attuale Panda, che potrebbe costare circa 16mila euro per la versione classica, e 18 invece per la Cross.

In merito alla data di uscita, infine, non vi è ancora un periodo certo, ma è ragionevole pensare che la MY24 possa essere lanciata prima della presentazione della Panda 2024 B-SUV, in programma a luglio.