Fiat Panda MY 2024 avvistata per la prima volta: le foto di esterno e interni

La nuova Fiat Panda, che sarà più robusta divenendo un B-SUV, verrà presentata a luglio 2024, ma prima ci sarà spazio per un ultimo restyling dell'attuale modello, che non è affatto intenzionato ad andare in pensione troppo facilmente.

La nuova Fiat Panda MY 2024 è stata fotografata dai ragazzi di Motorprider in quel di Torino, parcheggiata fra altre vetture “come se nulla fosse”. Ad attirare l'attenzione dei fotografi è stato probabilmente l'interno, che ad un occhio esperto è apparso subito quello di una vettura in via di produzione.

Esternamente la Fiat Panda MY 2024, almeno dagli scatti, non sembrerebbe mostrare alcuna differenza notevole rispetto al modello attuale, mentre all'interno si notano le novità più interessanti.

Fermo restando che quello fotografato coincida poi con l'esemplare che andrà in produzione, la nuova pandina avrà un volante inedito, un nuovo sistema di infotainment e soprattutto la strumentazione digitale.

Il volante sembrerebbe essere quello usato già qualche tempo fa, per la Fiat Tipo modello pre-MCA, con l'airbag quadrato. Si tratta probabilmente di una scelta dettata dalla logica, visto che il nuovo volante potrebbe meglio adattarsi alla copertura del piantone attuale della Panda. Inoltre permetterà di controllare meglio il cruise control e gli altri ADAS.

Per quanto riguarda il sistema di infotainment, a riguardo non ci sono notizie certe, ma potrebbe mantenere l'attuale uConnect 4, anche se non è da escludere che alla fine possa montare lo stesso della Lancia Ypsilon, di recente aggiornata con gli allestimenti oro e platino, se non addirittura lo uConnect5.

Dalle foto si può notare anche la camera del Lane Assist, sistema di sicurezza, sul parabrezza, per il resto, come detto sopra, non si percepiscono particolari novità rispetto all'attuale versione. La Panda mostra inoltre i paraurti della Cross che a questo punto dovrebbero essere quelli di serie per la versione MY 2024.

Ovviamente aspettiamo notizie più certe anche perchè, se tutto andrà, come previsto, la nuova Panda dovrebbe uscire già a gennaio.