Dalla Fiat Panda alla Lancia Delta: i successi di Cesare Romiti

Il 18 agosto 2020 è scomparso Cesare Romiti, grande protagonista della finanza italiana anni '70 e '80, pedina chiave della Fiat di Gianni Agnelli nello stesso periodo, costellato di grandi successi.

Pur non essendo un grande esperto di automobili, Cesare Romiti ha sempre avuto fiuto nel trovare i manager giusti che sapessero farlo, alla sua gestione infatti si deve la storica Fiat Panda, lanciata nel 1980, così la Fiat Uno, presentata al mondo nel 1983 addirittura tramite un evento stampa a Cape Canaveral, presso la base di lancio NASA. Le due vetture sono state entrambe disegnate da Giorgetto Giugiaro e come sappiamo sono entrate nella leggenda, anche grazie al loro motore Fire, nato sempre sotto la gestione Romiti nel 1985 - e uscito di scena solo pochissimi mesi fa, dopo 35 anni di onorato servizio.

I grandi successi Fiat dell'era Romiti però non si fermano qui: dobbiamo inserire in lista anche la mitica Fiat Tipo, che insieme alla Panda è viva e vegeta ancora oggi, in attesa della nuova generazione 2021, la leggendaria Lancia Delta e la Lancia Dedra. Romiti lasciò il segno anche in Alfa Romeo, spingendo per l'acquisto in Fiat e dando vita negli anni della sua gestione alla 155. Sotto Cesare Romiti, nel 1985, è nata poi una nuova piattaforma innovativa grazie alla quale abbiamo visto la Fiat Croma, la Lancia Thema, l'Alfa Romeo 164 e la Saab 9000. Se ne va dunque un uomo chiave per la Fiat dei tempi d'oro, quelli della rinascita post boom economico.