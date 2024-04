La Fiat Panda è immortale, Tavares: 'Prodotta fino al 2030, e ci sarà una nuova 500'

La Fiat Panda è praticamente immortale e lo ha certificato ieri il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, a Mirafiori per l'incontro con i sindacati. Il numero uno del gruppo ha annunciato che la Pandina, che è stata svelata poche settimane fa, resterà in produzione fino al 2030 se ci saranno le condizioni.

Il CEO di Fiat, Olivier Francois, aveva spiegato che la piccola auto italiana sarebbe stata in circolo “almeno fino al 2027”, ma l'orizzonte temporale si è quindi spostato di altri tre anni per buona pace degli operai di Pomigliano, dove appunto si produce l'amata vettura tricolore.

Ma non finisce qui perchè Tavares ha svelato anche quali saranno i piani futuri della Fiat 500. Smentita l'idea della 500 BEV ibrida circolante negli scorsi giorni, ma l'obiettivo è quello di rendere la stessa city car elettrica più economica, snellendone i costi.

"Visto che gli incentivi promessi ancora non ci sono - ha spiegato Tavares - e che i modelli elettrici non sono accessibili, abbiamo deciso di investire 100 milioni di euro per la nostra amata Fiat 500e. Avrà una nuova batteria, una nuova piattaforma, per renderla più economica, per aumentare l'autonomia".

Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma è probabile che la nuova 500e avrà un'autonomia di almeno 400 km, di conseguenza non è da escludere che si utilizzi il powertrain presente su Lancia Ypsilon, Fiat 600e, Jeep Avenger e l'Alfa Romeo Milano svelata ieri. Ad oggi l'autonomia della 500e parte da 190 km nella versione con la batteria meno performante, stiamo quindi parlando di prestazioni al di sotto della media.

Tavares ha poi lanciato frecciate al governo italiano: "Non vogliamo andarcene dall'Italia. Siamo orgogliosi di essere in Italia. Queste fake news servono ad aprire le porte dei cinesi". E ancora: "Se avessi gli incentivi promessi, potrei produrre da subito 20mila 500 in più qui. Ma perché dovrei parlare dei miei piani produttivi con chi parla spesso con i cinesi? Io non voglio che i miei piani finiscano alla concorrenza". Il CEO di Stellantis ha infine promesso 15 nuovi modelli per l'Italia tra cui "due veicoli nel 2025 a Melfi e altri due nel 2026".

