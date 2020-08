Una Fiat Panda elettrica? Esisteva già nel 1990 con 100 km di autonomia

È ormai qualche anno che Fiat ha smesso di innovare ad alti livelli, adagiandosi su degli allori sempre più precari. Nel 1990 però l'azienda torinese è stata in grado di lanciare addirittura una Panda elettrica, come ci ha ricordato FormulaPassion, purtroppo (ma prevedibilmente) senza successo.

Fiat non è mai stata fortunata con i "lanci elettrici". Anche la prima variante di 500 EV è stata un mezzo fiasco negli USA, probabilmente perché anticipare eccessivamente i tempi può essere controproducente. Tornando alla Panda elettrica, chiamata ufficialmente Fiat Panda Elettra, era una vettura con un motore da 9,2 kW (oggi ci sono moto elettriche che ne he hanno 11 di kW) e un "pacco batterie" formato da 12 elementi al piombo da 6V, installati nella parte posteriore della vettura (l'auto era una due posti proprio a causa delle batterie).

Pur essendo elettrica, la Panda Elettra aveva una trasmissione a 4 marce e un serbatoio di benzina, utile ad alimentare un piccolo bruciatore collegato al radiatore del riscaldamento. Se con la prima si toccavano i 15 km/h, con la seconda i 25 km/h e con la terza i 40 km/h, in quarta marcia la Panda Elettra toccava i 70 km/h. Lo scatto (per così dire) da 0 a 40 km/h avveniva in 10 secondi, inoltre si potevano superare pendenze del 25%. Il vero tallone d'Achille però era l'autonomia (aspetto ancora oggi non del tutto risolto sulle elettriche di ultima generazione): appena 100 km andando a una velocità media di 50 km/h.

Fiat già all'epoca aveva inserito un sistema di frenata rigenerativa, parliamo dunque di una vettura a suo modo all'avanguardia, capace di anticipare clamorosamente alcuni aspetti delle BEV attuali. Certo costava 25,6 milioni di lire e nel 1992 ha avuto persino un'evoluzione, con un motore più potente (17,7 kW) e batterie al nickel-cadmio, nonostante questo però non riuscì mai a decollare commercialmente parlando. Fiat ha poi dato il benservito alla Panda Elettra nel 1998, facendola uscire di scena. Quanto ci manca la Fiat che precorreva i tempi?