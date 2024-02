La Fiat Panda Carmagheddon, l'auto più bassa al mondo, premiata con il Guinness 2024

Conoscevate già l'auto più bassa del mondo, ovvero una Fiat Panda pesantemente modificata da un gruppo di amici bolognesi, quello che non sapevate è che quest'auto ha pure vinto il Guinness World Record per questo.

Il trio di amici bolognesi di Charmagheddon hanno dunque fatto il proprio ingresso ufficiale nell'albo d'oro del Guinness dei Primati 2024 con un risultato straordinario: la realizzazione dell'auto più bassa del mondo, con un'altezza inferiore a 60 cm. Questo incredibile traguardo è stato raggiunto durante la trasmissione televisiva "Lo Show dei Record", condotta da Gerry Scotty su Canale 5 e supervisata da un giudice del Guinness World Records, andata in onda domenica 11 febbraio.

Rudi Cocchi, Nicola Guadagnin e Matteo Marzetti, meglio conosciuti come i "ragazzi di Charmagheddon", sono noti per le loro straordinarie creazioni nel campo dei veicoli unici e bizzarri. Dal progetto di una bicicletta elettrica da neve all'Apecar-pedalò, dalla moto-carriola alla bici-vasca da bagno, il loro portfolio di innovazioni è davvero impressionante. Questi audaci inventori hanno, nelle loro varie follie passate, "osato" installare un iPhone al posto dei freni, montare ruote di legno o fatte di scotch, e hanno persino trasformato veicoli in veri e propri robot. Non si sono tirati indietro neppure di fronte a spettacolari crash test con automobili, dimostrando la loro intraprendenza e il loro spirito creativo.



L'auto che ha attirato l'attenzione del Guinness dei Primato si chiama "pandino glitch", in quanto vuol rappresentare l'omonimo fenomeno del glitch che a volte vediamo nei videogiochi con elementi a schermo che sprofondano nel terreno. Questo veicolo ibrido pesa solamente 170 chili ed è dotato di un motore elettrico e di un motore a benzina. Per ovvie ragioni, Questo veicolo del futuro (o proveniente da un bug di sistema) è guidato dall'interno tramite una telecamera e un'applicazione su smartphone. Interamente trasformato nella loro fantasiosa officina di Calderara di Reno, questo straordinario prototipo ha catturato l'immaginazione del pubblico e degli esperti del Guinness.

Parlando della loro incredibile impresa, Matteo di Carmageddon ha dichiarato: "Ci conosciamo fin dall'infanzia, solo uno di noi ha frequentato una scuola di meccanica. Siamo appassionati che da sei anni si dedicano a creare queste strane invenzioni. Abbiamo costantemente alzato l'asticella e ci divertiamo un mondo. L'auto monta un motore elettrico e mantiene un motore a benzina, quindi è ibrida".

Ora, il sogno del trio è quello di esporre la loro creazione a Bologna, nella rinomata Motor Valley, per condividerla con la comunità locale e farla conoscere al mondo intero. "Solo vedendola ci si rende conto del suo fascino", ha aggiunto Matteo.



A proposito di Fiat Panda, la nuova iterazione del modello avrà ben due nomi distinti: Pandina e Pandona. La prima sarà più simile al precedente modello, mentre la seconda sarà quella rivista.