Fiat Panda B-SUV, nuova Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Milano: il 2024 col botto di Stellantis

Il 2024 sarà un anno a dire poco scoppiettante per i grandi marchi italiani di Stellantis tenendo conto che da qui al prossimo luglio verranno presentati tre modelli a dir poco chiacchierati.

Si comincia subito, nel giro di poche settimane, visto che già a febbraio sarà la volta della nuova Lancia Ypsilon 2024, modello che sarà rivoluzionario.

Rispetto all’auto che abbiamo imparato a conoscere fino ad ora, infatti, sarà più grande (stessa piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa), ma soprattutto sarà al cento per cento elettrica, prima volta per Ypsilon e per Lancia.

Una Lancia Ypsilon che avrà anche la versione HF da 240 cavalli, in uscita nel 2025, oltre all’hybrid da 100 e 136 cavalli. Esteticamente si sa pressoché tutto visto che poche settimane fa la nuova Ypsilon é stata recuperata da un fiume dopo un incidente, forse a seguito di un furto, di conseguenza ci rimane solo da scoprire il prezzo: 23mila euro l’ibrido e 35 l’elettrico? Staremo a vedere.

Ad aprile, invece, sarà la volta dell'Alfa Romeo Milano, il primo B-SUV della gloriosa casa di Arese. Anche in questo caso c'è poco da scoprire visto che lo stesso B-SUV di Alfa Romeo era stato vittima di un clamoroso leak qualche settimana fa, che ne aveva appunto svelato le sembianze.

Sarà un'auto su cui il Biscione riporrà molte aspettative visto che avrà l'obiettivo di penetrare ulteriormente il mercato dopo le ottime vendite di Alfa Romeo Tonale, che va fortissimo anche in Spagna, e di Stelvio, senza dimenticarsi ovviamente di Giulia.

Anche in questo caso ci sarà il modello full electric (battesimo anche per Alfa), oltre al modello ibrido, con le stesse specifiche della Ypsilon nonché della Fiat 600e e della Jeep Avenger, quindi 400 km di autonomia e 156 cavalli per il modello a batteria, e 100 e/o 136 CV per l'hybrid. Stessi dubbi anche per il prezzo ma non dovrebbe discostarsi di molto da quelli della nuova Ypsilon.

Infine la Fiat Panda, altro modello rivoluzionario in casa Stellantis, visto che per la prima volta nella storia la Panda svestirà i panni da city car per indossare quelli da B-SUV. In questo caso sappiamo ben poco dal punto di vista estetico, anche se il CEO Francois ha spiegato che sarà molto simile al concept Centoventi presentato nel 2019.

Il modello elettrico dovrebbe inoltre avere una batteria con un'autonomia da 200 km (la stessa che sarà montata sulla prossima versione dell'e-C3), mentre non è ben chiaro se ci sarà la versione ibrida, visto che la Panda attuale, che sarà ribattezzata Pandina, continuerà ad esistere ed è appunto hybrid.

Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe assestarsi sui 20mila euro entry level, una cifra decisamente interessante tenendo conto che stiamo parlando di una full electric.