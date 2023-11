Fiat Panda B-SUV 2024, la versione termica dovrebbe costare meno di 15mila euro

Giungono interessanti indiscrezioni dalla Francia in merito alla nuova Panda 2024, la versione B-SUV dell'amata city car italiana. Come anticipato più volte dal CEO Francois, il prossimo modello verrà stravolto ma sarà comunque low cost, e stando ai media transalpini il prezzo dovrebbe essere molto interessante.

Si parla infatti di meno di 15mila euro per la versione termica il che renderebbe la nuova Panda in linea con il prezzo del modello attuale (che costa attorno ai 14mila euro). Ovviamente i media francesi non hanno notizie certe e ufficiali, ma andando per logica è facile arrivare alla cifra di cui sopra.

La prossima Panda sarà la stretta gemella della nuova Citroen e-C3 presentata pochi giorni fa e storicamente la Panda è sempre costata meno rispetto appunto alla piccola transalpina. Quest'ultima è in vendita al momento a 23.900 euro nella versione elettrica mentre dal 2025 dovrebbe arrivare la versione da 20mila euro circa con la batteria meno performante.

Tenendo conto che l'elettrico costa di più rispetto alla versione a combustione interna, è quindi possibile ipotizzare uno “sconto” di circa 10mila euro. Ovviamente si tratta di un'ottima notizia, sempre che venga confermata, per il cliente finale mentre per le case automobilistiche potrebbe rappresentare una “guerra di prezzi” che alle stesse non fa estremo piacere.

La cosa certa è che nel 2024 potrebbero rifare capolino le “piccole” visto che, oltre alla e-C3 e alla nuova Panda (annunciata ufficialmente l'11 luglio), farà la sua comparsa a inizio anno anche il restyling della Peugeot 208, oltre che la nuova Suzuki Swift, svelata in questi giorni dopo il concept presentato al Motor Show di Tokyo.

Tutte auto che cercheranno di accaparrarsi quanti più clienti possibile e che nel contempo saranno obbligate a tenere i listini tutto sommato bassi, per lo meno nelle versioni termiche. Ecco perchè una Panda a benzina a meno di 15mila euro è quanto mai probabile mentre quella elettrica potrebbe costare meno di 20mila euro.