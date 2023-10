La nuova Fiat Panda B-SUV 2024 su base Citroen e-C3: sarà così alla fine?

Torniamo a parlare della nuova Fiat Panda, vettura che uscirà nel 2024 sotto forma di B-SUV. Sarà quindi una Pandona, una city car dalle dimensioni inedite rispetto a quelle a cui siamo stati abituati fino ad oggi, appunto uno sport utility vehicle compatto.

La Fiat Panda 2024 sarà il fiore all'occhiello dell'azienda torinese per i prossimi anni a venire, e tra l'altro verrà lanciata per la prima volta anche in versione elettrica, quindi con un propulsore green.

Non sappiamo assolutamente nulla su quella che sarà la futura Pandona, ma possiamo comunque basarci su quanto dichiarato nelle ultime settimane dai vertici aziendali. Sappiamo che sarà low cost, ed è per quello che abbiamo ipotizzato una Fiat Panda B-SUV 2024 elettrica a meno di 20mila euro, andando così a spaccare il mercato.

Esteticamente possiamo invece prendere in prestito il design della e-C3 adattandolo quindi agli stilemi Fiat, a cominciare dal logo, con l'aggiunta di alcuni dettagli mutuati dall'attuale generazione di Panda.

Il risultato lo trovate nel render pubblicato qui sopra (visto su Autopareri), e che rappresenta di fatto un B-SUV che richiama la mitica city car torinese, aggiornata con un design moderno e sotto il cofano un motore elettrico.

In merito all'autonomia, possiamo ipotizzare due diverse motorizzazioni come avviene sempre per la Citroen, a cominciare da quella più spinta e che dovrebbe essere la stessa della Fiat 600e e della Jeep Avenger, leggasi il 115 kW (156 Cv) da circa 400 km, affiancato appunto da una versione low cost con un'autonomia più ridotta di 200 km.

Ci sarà poi quasi sicuramente la versione ibrida, e anche in questo caso non è da escludere il propulsore della 600, un motore 3 cilindri da 100 cavalli estremamente economico. La speranza è di poter ricevere quanto prima info più certe, e magari anche qualche teaser che possa anticipare l'aspetto finale della Panda.