Fiat Panda è l'auto a benzina e ibrida più venduta di agosto 2020, i dati post-Ecobonus

Con il mese di settembre ormai iniziato, abbiamo la possibilità di vedere i dati ufficiali di vendita del mese di agosto, in riferimento al mercato automotive ovviamente. Un mese molto particolare, nel quale ha debuttato il rinnovato Ecobonus 2020, motivo per cui andiamo subito a vedere com'è andata.

Fortunatamente ci sono stati ottimi segnali di ripresa, dopo i terribili mesi di lockdown. Regina fra le regine, ancora una volta, è la Fiat Panda, che è sia la vettura più venduta di agosto 2020 con 5.300 unità, sia l'ibrida più richiesta - un primato che per ben 8 mesi è stato della nuova Ford Puma Hybrid. Il resto del podio è interamente FCA, abbiamo infatti Fiat 500X e Lancia Ypsilon.



Al quarto posto abbiamo invece una Ford Puma che sta facendo registrare davvero ottime vendite, con 2.193 auto immatricolate ad agosto. Ottimi anche i risultati di Ford Kuga, la Plug-In Hybrid più venduta, mentre fra le elettriche vincono la Renault ZOE, con 506 unità ad agosto, la Volkswagen e-Up! e la Tesla Model 3, la quarta BEV più venduta da gennaio ad agosto.



Sempre peggio invece il diesel, sceso ormai a una quota di mercato del 35,3%, con la benzina ugualmente in calo che se ne sta al 36,2% rispetto al 43,7% del 2019. Per quanto riguarda i segmenti invece, SUV e Crossover dominano con il 48,1% del market share di agosto, con le berline al 43,5%.