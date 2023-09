Una Fiat Panda 6x6 è in vendita: ammiriamo la geniale creazione di Koch Klassik

Se già avete dato un'occhiata alla Panda 2024, questa particolarissima Fiat Panda 6x6 è in vendita all'asta. Questo modello (degli anni '80) è il risultato di una creazione dell'elaboratore Horst Koch di Koch Klassik in Germania, il quale creò a suo tempo questo peculiare modello

Il prezzo? "soli" 65.390 euro. L'auto, nell'arco di questi anni ha percorso circa 33.000 kilometri.

Le modifiche apportate vedono ruote su misura progettate internamente, un tetto rimovibile in plexiglass, un gancio di traino certificato TÜV, un sistema di scarico in acciaio inossidabile e altre modifiche. Koch Klassik ha eseguito un restauro completo del veicolo e afferma che è stato approvato in modo completo dal TÜV e che un veicolo perfettamente legale. Sebbene non sia a 6 ruote motrici, ha almeno un motore a quattro cilindri da 70 CV.

Negli anni '80, Koch era un concessionario Fiat e intravedeva un grande potenziale nell'utilizzo commerciale della Panda. Decise così di creare una serie di esemplari a sei ruote da offrire alle aziende come veicoli pubblicitari capaci di trasportare carichi. Purtroppo, fu costruito solo un esemplare prima della scomparsa del partner di Koch coinvolto nell'operazione. La vettura fece la sua prima apparizione all'IAA di Francoforte e al Motor Show di Ginevra. Linda, la figlia di Horst Koch, ha descritto la macchina come un "modello Mercedes-Benz G in scala ridotta".

A proposito di vecchie glorie: questa vecchia Panda del 1990 era stata resa elettrica e messa sul mercato dalla stessa Fiat. Ovviamente per l'epoca non fu proprio un successo e fu più che altro un esperimento, dal momento anche che, per contenere la batteria, aveva solo due sedili anteriori.