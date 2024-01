Fiat Panda, 500X, Lancia Ypsilon 2 e Jeep Renegade: gli addii Stellantis da qui al 2026

Se da una parte Stellantis ci delizierà nel 2024 con la nuova Fiat Panda, la Lancia Ypsilon 3 e l'Alfa Romeo Milano, dall'altra non mancheranno gli addii dolorosi nel giro di un paio d'anni, vetture amate dagli italiani che purtroppo a breve usciranno dai listini.

In ordine cronologico partiamo dalla Lancia Ypsilon 2, che verrà sostituita dal nuovo modello presentato il prossimo febbraio. Stiamo parlando di una vettura da record, sul mercato da più di un decennio e in grado di convincere nel 2023 ben 44.891 italiani, terzo modello più venduto in assoluto.

Nel corso del 2024 farà la sua scomparsa anche la Fiat 500X, il B-SUV torinese che uscirà così dalle linee produttive di Melfi. Nel 2023 ha registrato 27.902 immatricolazioni, dati UNRAE, dodicesima auto più venduta in assoluto.

Nel 2025 sarà invece la volta di un'altra vettura molto amata dagli italiani in tutte le sue salse, leggasi la Jeep Renegade, auto che ha rappresentato ben il 42,8 per cento della produzione totale dello stabilimento di Melfi, i cui operai si dicono decisamente preoccupati per un futuro tutt'altro che certo. L'uscita di scena di Renegade, immatricolata ben 29.326 volte nel 2023 e undicesima auto più venduta in assoluto, lascerà spazio alle vetture elettriche in Basilicata, ma ovviamente a dei prezzi differenti.

Infine, nel cronoprogramma di casa Stellantis, vi è l'addio della Fiat Panda dal 2026, che dal prossimo luglio, quando uscirà il nuovo modello, si chiamerà Pandina. Così come per la Ypsilon, la nuova versione sarà totalmente differente rispetto alla precedente, di fatto sarà una Pandona visto che crescerà in dimensioni, allungandosi a più di 4 metri, e divenendo un B-SUV.

Nei prossimi due anni, come detto sopra, Stellantis sfornerà diverse vetture con il marchio italiano e non, come ad esempio la Lancia Gamma (in arrivo nel 2026), ma riuscirà a convincere gli automobilisti italiani così come fatto dalle auto in uscita? Staremo a vedere.