Fiat Panda, 500 e Toyota: la classifica delle auto più rubate a Roma. 40 furti al giorno

Fiat Panda, 500 e Toyota, sono queste le auto che dominano la triste classifica delle auto più rubate a Roma, per una media di 40 furti al giorno, quasi due ogni 60 minuti. Numeri pazzeschi per un giro milionario che purtroppo confermano un trend negativo che non accenna a diminuire.

Nel corso dell'anno da poco passato sono state circa 15mila le denunce, stando agli ultimi dati del Viminale, senza dimenticarsi poi dei vari furti di componentistica. Nel 2023 ad esempio è stato un vero e proprio boom di furti di fari, soprattutto per le auto più recenti che possono creare danni di migliaia di euro, ma anche gli specchietti retrovisori, le batterie e un classico come le ruote e i cerchi in lega.

Sempre nel corso dell'anno da poco in archivio c'è stato anche un record di marmitte rubate, soprattutto per le ibride e le elettrificate, un altro grande classico tenendo conto dei metalli preziosi contenuti all'interno del componente.

«Le Fiat Panda e le Fiat 500 sono i modelli più rubati tra le utilitarie. Per quanto riguarda quelle di grossa cilindrata invece le Toyota Rav4, le Fiat 500X e le Jepp Compass», spiega a Il Messaggero Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri.

E ancora: «C’è un grande mercato dei pezzi dell’usato, in particolare abbiamo registrato un’impennata di furti di fanali al led. Un mercato - conclude Galli - che cambia a seconda delle richieste e che è difficile quantificare perché molte vittime non denunciano».

E non è affatto facile risalire a coloro che effettuano questi furti anche perchè nella quasi totalità dei casi si tratta di bande ben organizzate e non di delinquenti allo sbaraglio: «Sono sempre più organizzati e aggiornati sui sistemi di sicurezza - spiegano gli investigatori - sono bande che hanno a disposizione apparecchi in grado di disturbare i segnali satellitari. Ecco perché, una volta che la macchina viene rubata se ne perde ogni traccia».

Prima di essere rivenduti all'estero i veicoli finiscono in dei maxi depositi e uno degli ultimi è stato smantellato a novembre a Tivoli. I social stanno cercando di arginare questo fenomeno e su Facebook c'è un gruppo da 30mila iscritti “Auto moto rubate ritrova la tua auto o la tua moto” in cui vengono segnalati avvistamenti di mezzi rubati e una volta che vengono individuati si contattano le forze dell'ordine.