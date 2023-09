Fiat Panda e 500 regine delle city car europee, ma nel mondo comanda l'Asia: la Top 10

Le care amate city car, le piccole vetture da città che in realtà vengono usate per tutti gli usi, stanno ormai sparendo. L'allarme è stato lanciato poco tempo fa da De Meo, numero uno di Renault: “L'UE sta penalizzando le piccole”, e di fatto sono ormai pochissimi i produttori che hanno sul mercato vetture “tascabili” e low cost.

In Europa di fatto comanda una sola azienda, leggasi Fiat, e ciò non ci può che rendere orgogliosi. La 500 e la Panda, che nel 2024 si rivoluzionerà divenendo B-SUV, sono le uniche piccole europee e italiane presente nella classifica delle 10 city car più vendute al mondo governata dagli asiatici.

Al primo posto troviamo infatti un'elettrica Made in China, leggasi la Wuling Hongguang Mini EV, seguita dalle giapponesi Suzuki Wagon R (in vendita in India) e la Honda N-Box. Quarto posto e medaglia di legno per un'altra jappo, leggasi la Suzuki Dzire, mentre in quinta posizione fa bella mostra di se la nostra 500.

Sesto posto per la Suzuki Alto, in vendita anche in Italia, davanti alla Kia Picanto, altra city car commercializzata nel nostro Paese, e quindi un'altra nostrana come l'amata Fiat Panda. A completare la top ten troviamo la Hyundai Grand i10 e infine la Tata Punche.

Per quanto riguarda le aziende che comandano il mercato delle city, la Suzuki svetta con 1,3 milioni di veicoli immatricolati (classifica del 2022), con Toyota in seconda posizione ma distante anni luce, avendo venduto 662mila auto davanti a Hyundai a quota 539mila auto. Quarto posto per i cinesi di SGMW, la SAIC-GM-Wuling Automobile, con 498mila auto, e quindi in quinta posizione Stellantis a quota 417mila immatricolazioni.

Scorrendo la classifica troviamo Honda con 411mila auto, quindi Tata a 247mila, Renault, unico altro gruppo europeo presente con 219 mila auto, quindi Chery a quota 196mila e Nissan a 171 mila. A livello di mercato, spicca ovviamente l'Asia, la vera patria delle city car. In India ne sono state vendute nel 2022 ben 2,06 milioni, con il Giappone che segue a quota 1,74 milioni. Spazio poi alla Cina con 1,37 milioni e all'Italia, lontana comunque anni luce con 216mila vetture, davanti all'Indonesia a 155k e infine la Germania a 152.