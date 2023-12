Fiat Panda e 500 in Italia vendono più di tutte le Volkswagen messe assieme

In vetta alle 50 auto più vendute in Italia a novembre 2023, vi era, tanto per cambiare, la Fiat Panda. La piccola torinese continua a macinare record di vendite, e chiuderà anche il 2023 con il titolo di auto più venduta in assoluto nel BelPaese.

Per il dodicesimo anno consecutivo sarà ancora la Panda, che l'anno prossimo verrà rinominata in Pandina, la regina del parco auto italiano, chiudendo a quota 103/104mila immatricolazioni se la media di vendita venisse confermata anche a dicembre.

Ad oggi la Panda ha venduto ben 95.633 vetture, staccando nettamente la concorrenza, tenendo conto che al secondo posto, a meno della metà dei modelli venduti, troviamo la Dacia Sandero a quota 46.138 auto immatricolate, con Ypsilon a 41.884, quindi la Toyota Yaris Cross a 32.400 e infine la Fiat 500 a 31.613.

Quello della Fiat Panda è un exploit non da poco, se si pensa che l'anno scorso ha venduto 105 mila auto, di conseguenza ha quasi bissato lo score di un anno fa nonostante 12 mesi in più sulle spalle.

Chiaro che con questi numeri incredibili Stellantis non poteva lasciarsi scappare il suo cavallo di razza, ed è proprio per questo che l'anno prossimo, nonostante l'arrivo della “Pandona”, la B-SUV 2024 che sarà più grande del modello attuale e anche in versione full electric, proseguirà la produzione della pandina.

A inizio 2024 l'attuale serie verrà aggiornata con la versione MY 24, dopo di che si andrà avanti almeno fino al 2026, ma non sono da escludere ulteriori “proroghe” se le vendite dovessero continuare ad andare a gonfie vele, cosa molto probabile.

Sorprende come il duo Panda e 500 abbia venduto più di tutte le vetture commercializzate da Volkswagen messe assieme. Basti infatti pensare che la coppia di city car italiane ha totalizzato ad oggi 127.246 auto commercializzate contro le 112.040 dell'intera line up di Volkswagen trainata in particolare da T-Roc e T-Cross.

Alla luce di tali numeri è chiaro ed evidente come gli italiani amino le auto piccole ed economiche, sia per esigenze di spese sia per la loro comodità e i bassi consumi: speriamo che il messaggio arrivi ai piani alti di Stellantis e non solo.