Fiat Panda 4x40° un'edizione speciale e limitata per festeggiare l'anniversario dell'icona

Se vi chiedessimo di indicare una delle auto più iconiche della storia, probabilmente molti di voi non nominerebbero supercar o marchi blasonati, ma probabilmente farebbe il nome della Panda, nello specifico il ‘pandino’ 4x4, inarrestabile e indistruttibile. L’amore per quest’auto è infinito, e Fiat celebra il suo anniversario con la Panda 4x40°.

La prima Panda 4x4 ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 1983, e infatti questa versione speciale verrà prodotta in una serie limitata di soli 1.983 pezzi e sarà disponibile soltanto in Italia, Francia, Svizzera e Germania. Da quando è nata ad oggi, Fiat ha venduto quasi 800.000 Panda a quattro ruote motrici, e secondo quanto dichirato dalla casa, questo numero rappresenta circa il 10% della totalità dei veicoli 4x4 di segmento A venduti fino ad oggi (a proposito, date un'occhiata a Pandelleria, il documentario dedicato all'isola dove ci sono più Panda che abitanti).

La base di partenza della 4x40° Limited Edition è la Panda Cross, che viene però arricchita con accostamenti cromatici dedicati, nello specifico parliamo della carrozzeria in tinta bianca Ivory e cerchioni da 15 pollici con due colori e con il design più spartano che riporta alla mente gli inarrestabili pandini del passato. A seguire troviamo coperchi degli specchietti in tinta nera e loghi 4x40° in tinta rossa sulle fiancate e sul montante B.

La combinazione cromatica prosegue poi all’interno dove domina l’Ivory a contrasto con le cuciture in tinta rossa e i loghi che contraddistinguono l’edizione speciale. A tal proposito, la dotazione di serie è piuttosto ricca, con aria condizionata, specchietti elettrici, sensori di parcheggio, e schermo dell’infotainment da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Quanto ai motori e ai prezzi, per adesso Fiat non ha ancora comunicato alcun dato (ricordiamo inoltre che ad oggi i tempi di consegna per avere Fiat Panda indicano 4 masi di attesa).