Una Fiat Panda 4x4 protagonista alla Classic Dakar

Non c'è Dakar senza Dakar Classic. L'iconico rally raid accoglie come ogni anno una speciale categoria riservata ai veicoli storici. Tra gli equipaggi in gara quest'anno ce n'è uno che ha scelto un veicolo che è nel cuore degli italiani: la Panda 4x4.

La Fiat Panda 4x4 #800 della Dakar Classic è l'auto ufficiale del Momabike Raid Team ed è guidata dagli spagnoli Juan Morera e Lidia Rubai. L'esemplare parla italiano anche nell'elaborazione, realizzata dall'autofficina Miniotti di Moncalieri, nel torinese. Alla Dakar è presente anche il proprietario dell'officina e preparatore Carlo Miniotti. L'evento è partito il 31 dicembre e si concluderà a Gedda il 14 gennaio.

In Italia la Fiat Panda 4x4 è il simbolo del fuoristrada economico e spartano che riesce a superare ostacoli che appaiono invalicabili. I più romantici ci intravvedono anche una piccola lezione di vita.

La Fiat Panda nacque nel 1980 da un'intuizione di Giorgetto Giugiaro. Nel 1983 entrò in scena la 4x4, a cui fu applicato un sistema a quattro ruote motrici realizzato da Steyr-Puch. L'idea di adattare a fuoristrada un'utilitaria fu vincente: era nata una stella. Del 1986 il primo corposo restyling, battezzato "Supernova". La 4x4 passò dal 965 cc a 48 CV al motore da 1,0 litro FIRE da 50 CV. Ricercatissima tra gli appassionati la Panda 4x4 Sisley del 1987, caratterizzata da una ricca dotazione di serie. La 1100 FIRE (qui un nostro speciale sul famoso propulsore Fiat) arrivò nel 1991 e rimase in commercio, aggiornandosi più volte, fino al 2003.

La Panda classica è stata recentemente omaggiata da M-Sport, noto preparatore di vetture da rally. La squadrata e aggressiva Pandamonium è una Ford Fiesta R5 con una carrozzeria adattata. (immagine copertina: Momabike Raid Team)