Una Fiat Panda 4x4 sulla neve contro una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 CV

Anche se non amate particolarmente le ultime generazioni, è indubbio come la buon vecchia Fiat Panda 4x4 sia una vettura a dir poco leggendaria, capace di portarvi ovunque con il suo DNA da capra di montagna. Oggi ne vediamo una sfidare una potentissima Ferrari SF90 Stradale.

Sicuramente avrete riconosciuto il nome: parliamo dell’ultima supercar ibrida di Maranello, capace di erogare la bellezza di 1.000 CV combo grazie a un motore V8 Biturbo e ben tre propulsori elettrici.

La Fiat Panda 4x4? Beh di cavalli ne abbiamo appena 48, erogati da un singolo motore 3 cilindri, inoltre non è affatto l’ultima iterazione della casa torinese, al contrario la 4x4 davvero leggendaria arriva direttamente dagli anni ‘80 e ‘90. Su strada asfaltata, in condizioni meteo normali, per la povera Panda ci sarebbe stato ben poco da sperare, sulla neve invece la sfida fra le due vetture è sorprendentemente aperta.

Pur avendo l’All-Wheel Drive, con tutti i propulsori operativi, la Ferrari ibrida ha avuto non poche difficoltà in partenza, con Panda 4x4 che ha invece mantenuto un’andatura costante, senza la minima incertezza. Non si tratta certo di un test scientifico con qualche scopo preciso, il video pubblicato su Instagram da maxige78 però è non poco divertente, utile a continuare la leggenda legata alla Panda 4x4 - che qualche giorno fa ha persino sfidato una Porsche Taycan, sempre su terreno innevato.