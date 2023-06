Fiat Panda 40° anniversario utilizza i cerchi della C3? La curiosa somiglianza

E' stata presentata negli scorsi giorni la iat Panda 4×40° Limited Edition per festeggiare l'anniversario dell'icona. Una vettura che ha subito ricevuto l'apprezzamento degli amanti di Fiat e non solo, soprattutto da chi ha riavvolto il nastro del tempo alla mitica Panda a trazione integrale lanciata sul mercato per la prima volta nel 1983.

Tanti i particolari che saltano all'occhio dell'inedita versione della Fiat ma senza dubbio sono i cerchi in lega la zona in cui si sofferma maggiormente lo sguardo di chi osserva. Le nuove “scarpette” della city car torinese presentano un design che si ispira al modello di 4 decadi fa, con una colorazione bianco/panna a cinque razze, e copri mozzo con il logo Panda su sfondo nero.

Come fatto notare dai colleghi di Carscoops.com, però: “Sembrano sospettosamente simili ai cerchioni in acciaio che si nascondono sotto le coperture di plastica della Citroen C3”. Che siano gli stessi?

Ovviamente non sarebbe affatto uno scandalo tenendo conto che la condivisione delle componenti nell'industria automobilista è una prassi comune che permette di ridurre i costi.

Tra l'altro Citroen fa parte del gruppo Stellantis, in cui si trova anche Fiat, di conseguenza il doppio utilizzo dei cerchi potrebbe essere una cosa molto probabile. C'è da dire che i cerchioni in ferro della francese sono da 16 pollici, mentre quella della Panda 4x40° sono da 15, ma in ogni caso il design appare molto simile di conseguenza sembra probabile che i cerchi provengano dallo stesso fornitore.

Le stesse ruote si ritrovano anche nella Citroen C3 Aircross e nella Opel Crossland, tutte opportunatamente “camuffate” con copricerchi in plastica. In attesa di scoprire la verità la 40esimo anniversario, prodotta in edizione limitata, andrà molto probabilmente a rimpolpare ancora di più le vendite della Fiat Panda, che a maggio 2023 è stata l'auto più venduta in Italia, confermando un trend positivo che va avanti da mesi.