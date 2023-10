Fiat Panda di 2a generazione compie 20 anni, e pensare che si doveva chiamare Gingo...

Era il 2003 quando Fiat lanciò sul mercato la Panda di seconda generazione, una city car che aveva l'arduo compito di continuare a portare avanti quanto di buono fatto vedere dalla piccola disegnata da Giorgetto Giugiaro, designer del secolo che ha compiuto da poco 85 anni.

La Fiat Panda di seconda generazione diventò per la prima volta una piccola a cinque porte, visto che la prima storica Panda venne prodotta solo ed esclusivamente a tre porte.

Fu quindi una vettura rivoluzionaria ma non per questo non convinse il pubblico visto che nel 2012, quando terminò la produzione lasciando spazio all'attuale generazione di Panda, aveva venduto più di due milioni di esemplari.

La Fiat Panda 2 venne mostrata al Salone di Ginevra nel marzo del 2003 sotto il nome di Fiat Gingo. Fu un nome che però creò subito problemi, vista la somiglianza con Twingo, diretta concorrente della italiana (Renault diffidò Fiat da usarlo), e tenendo conto del fatto che eliminare "Panda", con la tradizione alle spalle che aveva, non era poi così una grande idea.

Si decise così di risfoderare il nome Panda e l'auto venne quindi messa in commercio dal 2003 dopo un investimento di 560 milioni di euro. L'apice della produzione si toccò nel 2006, con ben 262.178 Panda prodotte nello stabilimento di Tychy, lo stesso da cui oggi escono la Fiat 600 e la Jeep Avenger, Car of the Year 2023.

La sua produzione si chiuse il 20 dicembre 2012 lasciando quindi spazio alla nuova generazione, il cui destino appare alquanto incerto. A luglio dell'anno prossimo sarà svelata la nuova Panda B-SUV, di conseguenza bisognerà capire se l'attuale “pandina” continuerà ad essere prodotta fino al 2026 (come tra l'altro spiegato tempo fa da Stellantis) o se si lascerà spazio direttamente al nuovo modello per non creare troppa confusione negli automobilisti.

Staremo a vedere, la cosa certa è che la Fiat Panda di seconda generazione (così come quella attuale), è invecchiata proprio bene, e lo dimostra il fatto che sono ancora oggi moltissimi i modelli circolanti sulle nostre strade: auguri!