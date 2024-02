Fiat Panda 2024, online le foto del brevetto: ecco come sarà la nuova Pandona elettrica

Ecco qua dei render, tratti dalle foto di brevetto, della nuova Fiat Panda che farà il suo debutto quest'anno, presumibilmente nel mese di luglio. Questi sembrano proprio essere i disegni ufficiali della nuova piccolina italiana che, ricordiamo, sarà una gemella della nuova Citroen C3 Aircross.

Come già immaginavamo, la futura Fiat Panda si presenterà sul mercato come un crossover dalle linee squadrate. La lunghezza stimata dovrebbe avvicinarsi ai 4 metri, se non superarli di poco. Quest'auto darà origine a una nuova famiglia di veicoli Fiat, dalla quale, nel 2025, discenderà anche la nuova Fiat Multipla. Si tratterà di un'auto "essenziale", che riprenderà lo spirito della prima generazione di Panda degli anni '80, privilegiando la semplicità e la funzionalità.

La prossima iterazione della Fiat Panda sarà costruita sulla solida base della piattaforma Smart Car, che permetterà di proporre il veicolo a prezzi altamente competitivi, soprattutto nella sua versione elettrica. Benché il prezzo ufficiale non sia ancora stato divulgato, considerando che la Citroen e-C3 parte da 23.900 euro, è plausibile che il costo della nuova Fiat Panda sarà ancor più accessibile. Alcuni infatti suggeriscono un valore inferiore a 21.000 euro e una variante ancora più essenziale ed economica da 19.000 euro.

Queste versioni si avvarranno di batterie LFP, consentendo considerevoli risparmi. Naturalmente, nella gamma della nuova Fiat Panda, saranno proposte anche una o più versioni ibride, tra cui l'entry level, il cui prezzo stimato dovrebbe scendere al di sotto dei 14.000 euro.

La produzione della nuova Fiat Panda avverrà a Kragujevac, in Serbia, ed è probabile che già primavera potremmo assistere alle prime immagini reali di questa vettura (magari camuffate durante i test su strada, chi lo sa). Nel frattempo, dobbiamo accontentarci di questi primi render.