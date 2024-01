Fiat Panda 2024, nuova Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Milano: quanto costeranno? I prezzi

E' iniziato da pochi giorni un 2024 che si preannuncia scoppiettante per Stellantis tenendo conto che nei prossimi mesi verranno svelate le nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon nonché l'Alfa Romeo Milano, tre vetture che saranno anche elettriche andando quindi a rimpolpare la line up green del gruppo.

Quando mancano ormai poche settimane (o pochi mesi) alla presentazione ufficiale, la domanda sorge spontanea: quanto costeranno? Partiamo dalla Fiat Panda, che nonostante diventerà un SUV sarà comunque low cost, così come garantito dal CEO Fiat, Olivier Francois.

Ebbene, se tutto andrà come previsto la futura city car, svelata ufficialmente l'11 luglio, dovrebbe costare attorno ai 20mila euro nella versione full electric. Si tratta di un prezzo che andrà a fare concorrenza alla nuova Twingo, che uscirà nel 2026, ma anche alla recente Citroen e-C3, la gemella della stessa Panda, che dovrebbe presentare a breve un upgrade con una batteria con un'autonomia da 200 km e un prezzo inferiore a quello attuale che è di circa 23/24mila euro.

Per quanto riguarda invece la versione ibrida della nuova Panda è ipotizzabile un prezzo attorno ai 14/15mila euro, più o meno il listino attuale.

Il prossimo mese verrà presentata invece la nuova Lancia Ypsilon, e in questo caso i listini potrebbero essere “più alti” rispetto a quelli della Panda. La versione elettrica, infatti, potrebbe costare attorno ai 35mila euro, tenendo conto che l'azienda torinese punta ad un target premium, mentre la versione ibrida almeno una decina di migliaia di euro in meno, quindi attorno ai 23/25.

Infine l'Alfa Romeo Milano, la prima B-SUV del marchio del Biscione. Tenendo conto che la Tonale costa attorno ai 35mila euro, è ipotizzabile lo stesso prezzo per la versione green della Milano, mentre per quanto riguarda l'ibrido dovremmo essere attorno ai 25mila euro, più o meno lo stesso listino della Ypsilon per via anche del fatto che le due monteranno lo stesso motore.