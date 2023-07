Fiat Panda 2024, sia elettrica che ibrida: la nuova city car di ispirazione Centoventi

La quarta generazione della Fiat Panda uscirà nel 2024, e dopo la presentazione della nuova Fiat 600 in diretta streaming, la city car più amata dagli italiani ha di fatto catalizzato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

La nuova Panda dovrebbe rompere con il passato, un po' come avvenuto nel passaggio dalla prima alla seconda serie. La city car dovrebbe infatti assumere più le sembianze di un B-SUV, un SUV compatto, anche perchè sarà di chiara ispirazione Centoventi, il concept presentato nel 2019.

Aspettiamoci quindi una vettura più alta e “massiccia” rispetto alla Panda attuale, rispondendo alle esigenze del mercato. Sarà presente in versione full electric, altrà grande novità per questo storico modello di casa Fiat, ma si continuerà comunque a produrre la versione a benzina giusto per accontentare tutti anche a livello di costi.

E' noto e risaputo come gli EV costino di più rispetto alle termiche, e al momento in Italia, spulciando la top 5 delle auto elettriche meno care, si parte da 21mila euro.



La base di partenza dovrebbe essere la piattaforma e-CMP, già utilizzata dalla Peugeot 208 elettrica e dalla Opel Corsa green, ma nel contempo, come detto sopra, ci dovrebbe essere anche un modello con propulsore 1.2 PureTech mild-hybrid.

Altro aspetto interessante è che la Fiat Panda dovrebbe essere prodotta in Italia, visto che Stellantis ha fatto sapere che saranno cinque i modelli costruiti nel BelPaese, fra cui quatto “premium” per marchi stranieri, quindi non per Fiat, Alfa Romeo, Maserati o Lancia.

Il gruppo di automobili guidato da Carlos Tavares sta investendo circa 100 milioni di euro nello stabilimento di Melfi, mentre a Termoli è in programma la costruzione di una nuova "Gigafactory di Stellantis" con l'obiettivo di sviluppare internamente le proprie batterie.

Insomma, tante novità in casa Fiat e in generale per il gruppo Stellantis, che nei prossimi anni presenterà nuovi interessanti modelli come la Panda ma anche la nuova Ypsilon, altra vettura attesissima dagli italiani.