Fiat Panda 2024, un'altra ricostruzione dai patent: ma il modello futuro sarà diverso

E' passata poco più di una settimana da quando sono emerse online le foto del brevetto della nuova Fiat Panda 202, scatti che hanno fatto il giro del web e che sono giunti anche a Kolesa, portale che è solito ricostruire graficamente le vetture del domani.

Attenzione però, la nuova Fiat Panda B-SUV che sarà presentata a luglio, non sarà come i Patent di cui sopra. Si tratta infatti semplicemente di un concept che Fiat ha depositato nel 2021, ma che è stato poi accantonato.



Molti, fra gli appassionati e gli addetti ai lavori, quelli che hanno tirato un sospiro di sollievo nell'apprendere la notizia della “smentita”, anche perchè i brevetti sembravano abbastanza distanti dal concept a cui la nuova Panda si ispira, leggasi la famosa Centoventi, presentata nel 2019, e decisamente più bombata e muscolosa rispetto ai Patent.

Come sarà quindi la nuova Fiat? Per ora nessuno può dirlo ma tenendo conto del prototipo di ispirazione è possibile farsi un'idea di quello che sarà. Sicuramente sarà una gemella della Citroen e-C3, visto che entrambe condividono la stessa piattaforma, la Smart Car, e avrà una lunghezza che dovrebbe essere circa di 4 metri, quindi leggermente al di sotto del Segmento B o comunque ai limiti fra A e B.

Si tratta di una crescita non di poco rispetto al modello attuale che misura 3,65 metri, quindi all'incirca 40 centimetri in meno. Ma del resto produrre auto piccole sta diventando sempre più difficile per le case automobilistiche, tenendo conto che le city car permettono meno margini rispetto ovviamente ad un'auto di un segmento maggiore per via del costo più basso, ed inoltre, bisogna fare i conti con i vari sistemi di sicurezza obbligatori che all'interno di una vettura più minuta non è semplice introdurre.



A questo punto non possiamo che sperare di avere qualche info più certa sulla nuova Fiat Panda 2024, corredata magari da qualche foto spia che possa farci finalmente capire come sarà a livello estetico.