La Fiat Panda 1980 e la curiosa 'funzione letto': bastava reclinare tutti i sedili

La Fiat Panda prima serie, prodotta dal 1980 e disegnata dalla geniale penna di Giorgetto Giugiaro, designer del secolo che ha da poco compiuto 85 anni, racchiudeva al suo interno alcune funzioni senza dubbio geniali, e fra questa vi era anche quella del letto.

Vista oggi la cosa fa quasi sorridere ma 43 anni fa, quando la Fiat Panda entrò appunto in commercio, venne accolta come un vero e proprio colpo di genio. La cosa particolare da sapere è che non si trattava di un escamotage un po' raffazzonato di chi cercava un po' di comodità ma di una funzione che venne inserita direttamente nel libretto di istruzioni che accompagnava la city car uscita dagli stabilimenti Fiat.

Come potete notare dalla foto che trovate qui sotto (presa da red-live.it), vi era un capitolo denominato “Posizione letto”, che era però riservato solo alle Fiat Panda che avevano i sedili anteriori con lo schienale regolabile, un optional all'epoca.

"Questa posizione – si leggeva - si può ottenere soltanto nelle versioni con sedili anteriori aventi lo schienale ad inclinazione regolabile”. Venivano anche fornite le istruzioni dettagliate su come trasformare la Panda in un letto: “Le operazioni da compiere sono le seguenti: portare in avanti al massimo i sedili anteriori, e dopo aver sfilato l'appoggiatesta, ribaltare completamente lo schienale, staccare dalle pareti laterali l'asta di sostegno dello schienale del sedile posteriore e depositarla all'indietro sul piano del carico della vettura".

Si veniva a creare un piano del tutto piatto che all'occorrenza rendeva la Panda decisamente comoda, per tutti gli usi, sia per i mariti che venivano cacciati di casa (si scherza ovviamente), ma anche per chi voleva farsi un bel pisolino o magari dell'altro (ogni riferimento è puramente casuale).

Ma non finisce qui perchè con la Panda era possibile anche posizionare il divano posteriore in posizione amaca: mantenendo lo schienale fisso bisognava alzare la seduta di 45 gradi, e sul manuale di uso e manutenzione di Fiat si leggeva che tale posizione “Rende più agevoli operazioni di trasporto di un bambino o di cose delicate”.

Leggendo tali parole si capisce come fossimo in un'epoca completamente differente rispetto ad oggi, dove a farla padrona, fortunatamente (anche se un po' di nostalgia ci viene sia chiaro), sono i sistemi di sicurezza.

Con il passare degli anni anche la city car torinese ha saputo evolversi e adattarsi ai tempi, e in vista del 2024 la Fiat Panda diventerà un B-SUV elettrico, attraversando così una nuova ennesima epoca della sua gloriosa carriera infinita.