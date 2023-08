Fiat Panda 100HP, la 'pandeomonio' da 100 cavalli che costava solo 13mila euro

A metà degli anni '90 spopolavano la Clio Williams, la Citroen Saxo VTS e la 106 Rallye: Fiat decise di introdurre una decina di anni più tardi una vettura dalla stessa filosofia, una versione cattiva della sua Panda.

Stiamo parlando precisamente della 100HP, auto poi ribattezza 'pandemonio' grazie anche alla pubblicità di lancio dell'epoca. Fu un'auto che, come facilmente intuibile, montava sotto il cofano un motore da 100 cavalli, precisamente un 1.4 16 valvole FIRE in grado di toccare i 185 chilometri all'ora di velocità (non male per una city car), e di raggiungere i 100 km/h in 9,5 secondi.

Fu una mossa di marketing con l'obiettivo di diffondere ulteriormente la Panda, auto che non era solo apprezzabile in città e sullo sterrato grazie alla 4x4, ma anche da chi volesse provare il brivido della velocità.

A differenza dei prezzi delle auto nuove di oggi, che sfiorano i 30mila euro, la Panda 100HP venne immessa sul mercato nel 2006 a soli 13mila euro (circa 25 milioni di lire all'epoca). Fiat comunque non decise di collaborare con Abarth per la pandemonio, rispolverando invece quel marchio HP che divenne famoso in particolare negli anni '70 con la Autobianchi A112.

Chi saliva sulla Panda più cattiva poteva godere di un peso di circa 1.000 kg, un cambio a sei marce con i primi tre rapporti ravvicinati; esteticamente, invece, si apprezzava il terminale di scarico cromato, lo spoiler sul lunotto, i paracolpi con griglie a nido d'ape e soprattutto un assetto più basso di 15 millimetri che si sposava alla perfezione con i cerchi in lega da 15 pollici su gomme 195 per 45.

All'interno spazio a sedili avvolgenti, volante e cambio in pelle, e una strumentazione grafica differente rispetto al modello di serie. Chi l'ha posseduta ricorda un periodo di divertimento e un'auto dal bello spunto, anche se ovviamente non dalle prestazioni super.

In ogni caso, tenendo conto del prezzo e dell'allestimento, la 100HP è stato un progetto sicuramente riuscito, anche se in circolazione non se ne vedevano più di tante. Oggi quella city car sta per dire addio al mercato, visto che dal 2024 la Fiat Panda diverrà un B-SUV svestendo i panni della piccola utilitaria.