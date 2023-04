Fiat Oltre, l'Hummer torinese del 2005 che però non vide mai la luce

Fiat presentò in occasione del Motor Show di Bologna del 2005, il suo personale Hummer. Si chiamava Oltre e si ispirava proprio al mastodontico SUV a marchio GM che ancora oggi spopola sulle strade americane e che a inizio anni 2000 divenne famosissimo, soprattutto come simbolo dell'opulenza più estrema.

Dopo la Fiat Downtwon, elettrica del 1993 con un'autonomia di 300 km, la gloriosa casa torinese decise di dare vita alla sua personale versione del colossale fuoristrada a stelle e strisce, e il risultato fu una delle creazioni più bestiali che la fabbrica italiana automobili Torino ebbe mai realizzato.



Da lontano era molto complicato distinguere l'Oltre dall'Hummer, ma da vicino si poteva notare il bella mostra il vecchio simbolo di Fiat sul frontale. Il design era muscoloso e spigoloso, con dei passaruota larghissimi e squadrati, un'aletta parasole, fari ausiliari sul tettuccio, barre longitudinali, porte stile navicella spaziale e molti altri dettagli tutt'altro che modesti.

Anche l'interno non era da meno, visto che il cruscotto era caratterizzato da una grande console centrale rivolta verso il lato guidatore, con ben quattro orologi posizionati dietro un volante sportivo, il tutto di colore bianco (lo stesso della carrozzeria) e blu, quasi come fosse un mezzo dell'ONU.



A livello di dimensioni, invece, Fiat Oltre misurava 4,87 metri di lunghezza per 2,2 di larghezza, oltre a 2,05 di altezza, per un peso superiore alle 4 tonnellate, numeri davvero impressionanti. Infine il motore, che venne realizzato direttamente da Iveco: un 3.0 litri da 185 cavalli di potenza con una coppia da 456 Newton metri, senza dubbio meno impressionante di quanto ci si potesse aspettare.

In ogni caso, nonostante la stazza e i cavalli contenuti, Fiat Oltre riusciva a toccare la velocità di 130 km/h grazie anche ad un cambio automatico a sei marce che distribuiva la potenza fra l'asse anteriore e quello posteriore.



Purtroppo (o magari qualcuno dirà per fortuna), alla fine l'Hummer torinese non vide mai la luce, e dello stesso ne rimane al momento un prototipo ammirabile presso il museo Fiat a Torino. A differenza dell'Oltre, come detto sopra, l'Hummer continua ad esistere ma il modello EV sta registrando svariati problemi.