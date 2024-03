Fiat, tutte le offerte di marzo 2024: 500e in sconto di 8.600 euro, Panda a 12.500 euro

Sono tante le offerte e le promo di Fiat per il mese di marzo 2024, quello da poco iniziato. Per cercare di fare chiarezza abbiamo pensato di riunirle tutte in un'unica pagina, cominciando dalla piccola Fiat Topolino, svelata in anteprime in diretta streaming lo scorso luglio.

Il quadriciclo che strizza l'occhio alla Dolce Vita è in vendita a 7.543 euro anziché 9.890 euro. La promo prevede un anticipo di 2.579 euro, quindi 47 diversi canoni da 39 euro al mese, e una rata finale da 4.175 euro. Si tratta di una vettura ovviamente elettrica, con una velocità massima di 45 chilometri all'ora, e un'autonomia con una sola ricarica di 75km.

Proseguiamo con la Fiat Panda, di recente svelata ufficialmente nella nuova versione Pandina, che per questo mese è in promo con 3.000 euro di sconto grazie a 1.500 euro di bonus tricolore e altri 1.500 con finanziamento. La city car è quindi acquistabile a 12.500 euro nella versione 1.0 70cv Hybrid. Chi volesse aderire all'offerta potrebbe ad esempio sottoscrivere un finanziamento di 35 rate da 234 euro, anticipo 0 e una maxi rata finale da 7.902 euro.



Chi volesse potrebbe invece approfittare dell'offerta per la Fiat 500 Hybrid, in vendita con 3.500 euro di sconto fra 2.000 euro di bonus tricolore e 1.500 di bonus finanziamento. Il modello in offerta è sempre la versione 1.0 70cv Hybrid, di listino a 17.700 euro. La promo prevede 35 rate da 262 euro e una rata finale da 8.992 euro senza alcun anticipo.



Fiat 500 che è in offerta per marzo anche nella versione elettrica, acquistabile con ben 8.600 euro di sconto, quindi a 21.550 euro anziché 29.950. La promo prevede 35 canoni da 99 euro al mese, con un anticipo da 5.673 euro e una rata finale da 14.264 euro. Lo sconto è suddiviso in 3.600 euro come bonus Fiat e altri 5.000 euro come incentivi statali.

Fiat sconta anche la 600 fino al 31 marzo, a cominciare dalla versione Hybrid, acquistabile con 3.000 euro di sconto fra bonus tricolore Fiat più altri 1.500 in caso di permuta. L'offerta è valida solo con finanziamento, anche senza rottamazione, e permette di acquistare la B-SUV a 21.950 euro anziché 24.950 euro. Un esempio di finanziamento? 35 rate da 324 euro ciascuna, e una maxi rata finale da 16.579 euro.

Per la 600e, la versione elettrica, la promo prevede invece uno sconto di 7.750 euro suddivisi fra 2.750 di sconto Fiat e altri 5.000 di incentivi statali. La 600e è quindi acquistabile a 28.200 euro nella versione RED, anziché 35.950 euro. L'offerta prevede la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, 35 canoni da 179 euro al mese, anticipo di 5.795 euro e una rata finale di 20.213 euro.



Interessante anche le offerta per la 500X, a cominciare dal modello Hybrid, in vendita con 6.000 euro di sconto, quindi a 21.950 euro invece che 27.950. Il bonus è ripartito in 4.500 euro come bonus tricolore e altri 1.500 con finanziamento. L'offerta è valida solo in caso di permuta e su un numero limitato di vetture in pronta consegna, e sul modello 500X 1.5 130cv Hybrid. Sono previste 35 rate da 337 euro al mese con una rata finale da 16.071 euro.

Chi volesse invece acquistare il modello di 500X diesel 1.3 95cv, potrà farlo a 19.950 euro con uno sconto di 6.000 uro ma solo con finanziamento (35 rate da 312 euro più rata finale da 14.457,35 euro).



Infine l'ultima promo di casa Fiat, quella per la Tipo Hybrid, in vendita con uno sconto di 4.000 euro suddivisi fra 2.500 euro di bonus tricolore e 1.500 come promo finanziamento. L'offerta è valida sulla Tipo 1.5 130cv Hybrid in vendita a 22.900 euro anziché 26.900 euro. La promo prevede 35 rate da 433 e una maxi rata finale da 13.445 euro.