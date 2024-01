Fiat, non era mai accaduto dal 1928: a dicembre 2023 non è stato il marchio più venduto

Ok, Fiat è stato il marchio più venduto in Italia nel corso del 2023, grazie alle ottime performance di alcune vetture storiche, su tutte la Panda, la 500 e la 500X, ma durante lo scorso mese di dicembre 2023 è successo qualcosa che non era mai accaduto prima.

Come sottolineato dai francesi di Auto-Moto, Fiat non è stato il marchio di auto più commercializzato in Italia, superato, seppur di poco, da Volkswagen. Si tratta di un dato eclatante, che può avere mille ragioni, ma che non era mai accaduto da quando si registrano i numeri di vendita nel nostro Paese, leggasi dal 1928, da quasi 100 anni.

Ebbene, secondo i dati Jato, Fiat ha venduto 236 auto in meno rispetto a Volkswagen, mentre secondo i dati UNRAE, il divario in favore di VW è stato di 229 automobili. Stiamo parlando di una differenza minima ma che deve comunque fare riflettere, anche se a fine anno il brand torinese ha ottenuto lo scettro con 174.580 vendite contro 122.794 di VW (dati UNRAE).

Cosa è successo a dicembre? Difficile dirlo anche perchè Fiat ha sempre superato i tedeschi e non più tardi di poche settimane fa vi avevamo raccontato come Fiat Panda e 500 vendessero più di tutte le auto Volkswagen messe assieme.

Eppure la perdita di quote di mercato della fabbrica torinese è ormai un fatto appurato, tenendo conto che oggi si attesta attorno al 10%, con una discesa per la prima volta sotto questa soglia lo scorso giugno (9.4%).

Nel contempo Volkswagen ha guadagnato terreno, ottenendo di fatto lo stesso market share dei padroni di casa. Secondo Felipe Munoz, analista di Jato, il fatto che Fiat abbia ridotto sempre di più la sua gamma, potrebbe spiegare in parte questo calo: stiamo parlando di 10 modelli per il brand italiano contro i 19 di VW.

A pesare è in particolare l'assenza nelle fasce inferiori, a cominciare dalla Fiat Punto, che nel 2023 ha compiuto 30 anni e che manca parecchio all'azienda e agli italiani. Nel contempo i suoi modelli di punta stanno invecchiando, leggasi Panda e 500: se per la prima entrerà in azione il nuovo modello dalla prossima estate, per la seconda se ne riparlerà solo nel 2027.

Infine, anche l'elettrificazione secondo Munoz non sta giovando a favore di Fiat, tenendo conto che nel nostro Paese le green hanno una quota di mercato irrisoria, solo 4,2%. La sensazione è che i nostri connazionali non siano ancora pronti a spendere 30mila euro per una Fiat, per lo meno non in massa: ma la nostra cara azienda è sempre stata l'auto del popolo...