Questa è la Fiat Multipla più veloce al mondo: ha un V8 da 1.000 cavalli

È praticamente consenso comune il fatto che la Fiat Multipla è una delle auto più strane mai prodotte, a causa ovviamente del design bizzarro con finestrini sproporzionati e protuberanza del parabrezza. Ciononostante, che chi ha voluto sfidare il mondo automotive creando una Fiat Multipla con motore V8 da 1.000 cavalli.

Ebbene sì, avete letto bene: l’eccentrica family car italiana è stata scelta dagli Youtuber francesi Sylvain Lévy e Pierre Chabrier per un progetto di tuning che verrà mostrato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2022. Come potete vedere dal video allegato alla notizia, si tratta di una Multipla pesantemente modificata con un bodykit ultralargo, aggiornamenti sportivi e un interno spogliato per lasciare spazio a una configurazione a due posti con roll-bar completo.

L’intero kit è stato realizzato da W-Autosport e sponsorizzato da Michelin, il quale fornisce pneumatici ultra larghi ad hoc per questa Multipla. Tra l’altro, si tratta dell’originale Multipla pre-restyling (1998-2004) convertita da cinque porte a tre porte. Sotto il cofano si trova invece la vera sorpresa: un propulsore V8 ottimizzato per raggiungere 1.000 cavalli tondi, accompagnato poi da sospensioni coilover e freni potenziati. Il motore è stato preso da una Chevrolet Corvette C6 Z06, per intenderci.

Purtroppo nel filmato, che risale al luglio scorso, non vediamo la Multipla all’opera, bensì abbiamo una presentazione prolungata della Fiat Multipla elaborata. Di conseguenza, non ci resta che aspettare la settimana tra 17-23 ottobre 2022 per scoprirla nel dettaglio.

Parlando sempre del produttore italiano, sapevate che la Fiat 500 elettrica è più venduta delle Tesla?