La Fiat Multipla rinasce nell'era dell'elettrico: ecco come potrebbe essere, fantastica

Ha compiuto l'anno scorso i 25 anni la Fiat Multipla, una delle auto più chiacchierate di tutti i tempi, e nel contempo geniali. E' stata spesso considerata la vettura più brutta di sempre, e anche il suo designer si è detto in parte d'accordo, ma non si può dire altrettanto della sua versione più recente.

Il designer italiano Marco Maltese ha infatti pensato di rivedere la cara vecchia Multipla, ridisegnandola in una chiave decisamente moderna ma soprattutto elettrica. Prendendo decisamente spunto dal nuovo stile della Renault Twingo elettrica in arrivo nel 2026, remake della storica prima versione, Maltese ha realizzato una Multipla a nostro avviso fantastica.



Il progetto viene chiamato “Re.Multipla” e strizza l'occhio senza dubbio agli anni '90, ma anche al design più recente e contemporaneo, dando vita ad una versione senza dubbio riuscita. Osservandola si può notare il profilo che mantiene la caratteristica divisione in due parti, ma la forma è senza dubbio più aerodinamica rispetto all'originale, soprattutto nella parte posteriore.

I cerchi in lega sono di dimensioni generose con un disegno a tre razze, e l'assetto basso e largo permette di dare quel tocco di sportività che comunque non guasta mai, anche se trattasi di una vettura pensata principalmente per le famiglie.



Sul frontale spiccano delle luci a Led, con la classica forma rotonda che spunta dal muso, mentre sulla fiancata la posizione delle maniglie (decisamente sottile), suggerisce un'apertura delle porte controvento.

Gli interni non sono stati purtroppo disegnati da Marco Maltese, ma non è da escludere che lo stesso designer abbia pensato alla storica disposizione a 6 posti, quindi l'iconica fila da tre davanti più altri tre dietro.

Come detto in apertura, si tratterà di un modello green, elettrico, con una batteria che potrebbe offrire alla nuova Multipla delle prestazioni più interessanti rispetto al motore benzina da 1,6 litri dell'originale.



Per correttezza di informazione va detto che Fiat ha in programma una Multipla su base C3 Aircross, che dovrebbe uscire nel 2025, ma difficilmente il modello futuro sarà simile a quello di Marco Maltese, sposando invece delle forme più convenzionali: peccato.