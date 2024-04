La Fiat Multipla pronta a tornare sul mercato: sarà davvero così?

Il Gruppo Stellantis sta apportando profondi cambiamenti ai marchi Fiat, Citroen e Opel. Guardando al glorioso passato, abbiamo appena visto arrivare la nuova Opel Frontera 2024, revival del fuoristrada anni Novanta, presto però avremo anche una rinnovata Fiat Multipla: sarà come nei render presenti in pagina?

I fan dei Simpson ricorderanno sicuramente l’episodio in cui Homer e Barney fanno visita alla mitica fabbrica della birra Duff. Qui un responsabile spiega come vengono fatti i vari gusti della spumosa bevanda, mentre furbescamente l’inquadratura mostra un unico erogatore per tutte le varianti. 5 secondi di narrazione che riassumono in maniera feroce anche ciò che è diventato il mondo automotive, almeno in parte. Per questo motivo Stellantis viene spesso criticata per lanciare vetture simili con marchi differenti e la nuova Fiat Multipla non farà eccezione.

La leggendaria Multipla anni Novanta ha, a suo modo, fatto la storia con un design originale e una configurazione interna da 6 posti, 3+3, rimanendo attorno ai 4 metri di lunghezza. Oggi quel concentrato di originalità possiamo dimenticarlo, dobbiamo dunque prepararci a un SUV in stile Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. L’artista Julien Jodry ha provato a immaginare come potrebbe essere una Multipla New Gen, capace di distaccarsi in maniera decisa dalle cugine di altri marchi Stellantis - e strizzando l’occhio, secondo noi, a ciò che potrebbe essere la nuova Renault 4 E-Tech.

Anche se l’originalità dei tempi d’oro è impossibile da replicare, un aspetto più “pop” per la Multipla sarebbe bene accetto, abbiamo però paura che le linee saranno da SUV puro, senza andare troppo lontano proprio dalla Frontera con cui condivide gran parte della scheda tecnica. Di diverso avrà, probabilmente, la possibilità di ospitare fino a 7 posti in un corpo vettura che non vada oltre i 4,50 metri, più o meno ciò che fa il Dacia Jogger appena rinnovato per il 2024 - in configurazione 2+3+2. Parlando di bagagliaio, dobbiamo aspettarci 460 litri con i sedili in posizione e 1.600 litri con i sedili abbattuti. Sul fronte delle motorizzazioni poche sorprese: molto probabilmente ritroveremo i motori ibridi Stellantis da 100 e 136 CV, mentre per la prima volta potremmo avere a che fare con una variante 100% elettrica della Fiat Multipla con batterie da 40 kWh oppure da 54 kWh, stesso Battery Pack dell’Alfa Romeo Milano Elettrica.

