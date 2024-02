La Fiat Multipla è pronta al ritorno, la conferma di Francois: 'La voglio rifare'

Seppur bistrattata per anni, nonostante la sua estrema funzionalità e il suo design geniale, la Fiat Multipla è stata a suo modo un modello leggendario del marchio torinese. Una leggenda che potrebbe tornare a nuovo splendore, come ammesso da Olivier Francois.

Il CEO di Fiat e Abarth è stato ospite di Fedez nel podcast WOLF, oltre 45 minuti di chiacchiere a ruota libera in cui il top manager ha toccato diversi argomenti, Multipla compresa grazie a una domanda ben precisa del rapper. Fedez ha infatti chiesto: “Ma che fine ha fatto la Multipla?”, Francois ha dunque risposto che vorrebbe tanto rifarla. “Rompo sempre le scatole a tutti perché la vorrei di nuovo. Aveva 6 posti, era lunga appena 4 metri ma aveva 6 posti, 3 avanti, 3 dietro. In 4 metri!”. (Per i più nostalgici: ecco la recente Fiat Multipla 6x6, edizione speciale e irripetibile).

Come ha scherzosamente ricordato Fedez, era un’auto “brutta ma bella”, estremamente funzionale aggiungiamo noi. Francois ha ricordato anche il design geniale della “prima” Multipla, ovvero la 600 Multipla degli anni Cinquanta, una sorta di mini van dal design fuori di testa. “Il davanti sembrava il retro, il retro sembrava il davanti” ha detto Francois, “aveva 6 posti e aveva l’ingombro di una 500 di oggi. Io vorrei rifare queste macchine, ci sto lavorando”.

Dunque, chissà che la Multipla non torni davvero sotto forma elettrica; con i pochi ingombri della tecnologia elettrica potrebbe tornare a offrire 6 posti in 4 metri di lunghezza, non è detta l'ultima parola. (Foto cover: Marco Maltese)