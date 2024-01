Dalla nuova Fiat Multipla alla Opel Frontera: le auto Stellantis a 7 posti in arrivo

Negli ultimi anni abbiamo visto arrivare sul mercato diversi modelli a 7 posti, in particolare pensiamo alla nuova Renault Espace E-Tech guidata in Portogallo e alla Kia EV9 provata in anteprima lo scorso novembre. Anche Stellantis vuole ora sgomitare nel business dei 7 posti con tre modelli in arrivo.

Innanzitutto parliamo del ritorno ufficiale della Opel Frontera, il fuoristrada anni Novanta che prossimamente arriverà sotto una veste del tutto rinnovata, molto probabilmente come un SUV votato all’avventura. Il modello andrà a sostituire l’attuale Crossland e avrà una configurazione a 7 posti, rimanendo però - nelle intenzioni - più accessibile di una Peugeot 5008.

Altro ritorno eccellente è quello della Fiat Multipla, che potrebbe essere elettrica e ibrida. Il modello originale non ha certo bisogno di presentazioni: anche se spesso è stato inserito fra i veicoli “più brutti mai costruiti”, si trattava di un mezzo estremamente versatile e originale, sia all’esterno che all’interno. Ora, nel 2025, potrebbe tornare sotto una veste riveduta e corretta, con un’ovvia configurazione a 7 posti.

In questa lotta a 7 posti si inserirà anche una versione pimpata della Citroen C3: non solo la nuova Citroen e-C3 elettrica da 25.000 euro, dunque, ma anche una nuova C3 Aircross a 7 posti che dovrebbe rappresentare la soluzione più economica di Stellantis in questo segmento. (Le foto appartengono a l'Automobile Magazine, copyright Didier Ric)