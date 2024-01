Ecco la Fiat Multipla 6x6, versione speciale appena messa in vendita

La Fiat Multipla ha compiuto 25 anni e per l’occasione il brand torinese ha deciso di far creare una versione speciale a Roberto Giolito, il designer che ha partorito in origine il design della vettura. Ora è stata finalmente svelata la Multipla 6x6.

A ottobre 2023 Stellantis Heritage aveva mostrato soltanto i bozzetti dell’auto, ora però la Multipla 6x6 esiste davvero ed è stata mostrata su Facebook dalla pagina FCA Heritage. La vettura è una one-off, dunque una versione unica e irripetibile, creata nell'ambito del progetto Reloaded by Creators. Ispirata a 6 personaggi differenti, ciascuno con il proprio carattere, questa speciale Fiat Multipla 6x6 creata da Roberto Giolito sarà messa in vendita, anche se non sappiamo a che prezzo. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni direttamente sul sito di FCA Heritage.

Si tratta di un pezzo da collezione che tributa 25 anni di storia, completo di una livrea Turchese Bio che fa da sfondo ai personaggi disegnati sempre da Giolito. I paraurti sono verniciati in Grey White, mentre all’interno ritroviamo i 6 personaggi ricamati sui sedili - che nel formato 6+6 hanno rappresentato una rivoluzione all’epoca del lancio, ovvero a fine anni Novanta.

Per saperne di più sui 6 personaggi, invece, possiamo leggere direttamente le parole di Giolito: “Queste sei personalità, questi sei modi di vedere l’auto, torneranno a vivere dentro e fuori della prima Multipla da collezione creando un tributo gioioso, in pieno stile Fiat, a un modello che, dopo 25 anni, continua ancora ad interessare il mondo e a suggerire modi nuovi di trasportare e di ospitare le persone. Ecco perché sei personaggi curiosi per sei approcci diversi di viverla danno vita alla Multipla 6x6”.