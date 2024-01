Fiat Multipla 2025, ecco come sarà: elettrica e ibrida, in vendita da 24mila euro?

Fra le tante novità da qui ai prossimi anni di casa Fiat, anche la nuova Multipla. Dopo che a luglio 2024 sarà la volta della nuova Panda, che diventerà un B-SUV low cost, l'anno successivo toccherà all'erede della mitica 6 posti torinese.

La Fiat Multipla, che nel 2023 ha compiuto 25 anni di età, è stata un'auto spesso e volentieri bistratta per il suo aspetto estetico particolare, ma era una vettura geniale, comodissima e tutto sommato a buon mercato, ciò che rappresentava la gloriosa fabbrica di auto torinese in quegli anni.



Nel 2025 tornerà ma sotto mentite spoglie si potrebbe dire visto che, secondo i francesi di Auto-Moto, che hanno realizzato i render che trovate su questa pagina, la nuova Multipla non avrà di fatto nulla a che fare con la sua storica erede.

La nuova Fiat sarà la gemella della C3 Aircross e dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,4 metri, ma non disporrà più dell'iconica fila da tre sedili davanti. Potrebbe comunque essere prevista in una conformazione a 7 posti, 2 + 3 + 2, anche se a riguardo non vi sono ancora certezze.

Secondo la stampa francese la nuova Multipla sarà full electric, ma sarà messa in commercio anche nella versione ibrida, proseguendo quindi la filosofia di Stellantis degli ultimi mesi, già portata avanti con la Jeep Avenger, la Fiat 600, la Lancia Ypsilon che uscirà il prossimo febbraio e forse anche con la nuova Fiat Panda.

Non è ben chiaro comunque quali saranno i dettagli delle motorizzazioni, info che sicuramente saranno più certe quando uscirà la Citroen C3 Aircross e anche la Opel Frontera, altra gemella della Multipla.

Si sa invece con certezza, come già annunciato, che la nuova Fiat Multipla sarà prodotta in Marocco, nello stabilimento Fiat situato vicino a Rabat, mentre per quanto riguarda la presentazione dovremo aspettare la fine dell'anno appena iniziato.



I prezzi? Difficile dirlo, ma tenendo conto che la C3 Aircross attuale parte dai 24mila euro circa, è probabile ipotizzare un prezzo simile, e una decina di migliaia di euro in più per la versione elettrica.