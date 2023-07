Fiat Mobi Trekking, la 'Panda' da 9.000 euro che però non vedremo in Italia

La Fiat Mobi è un'interessante city car pensata per il mercato del Sud America, una sorta di Panda dal costo contenuto e dall'aspetto frizzante, che purtroppo (o magari qualcuno dirà per fortuna), non vedremo mai nel nostro Paese.

Fiat da tempo ha un mercato differente e a seconda delle regioni, e la Mobi è pensata appunto appositamente per i sudamericani, prodotta nello stabilimento di Betim, in Brasile, dove si trova dal 1974 la filiale Fiat Automovies.

Rispetto alla Panda, che nel 2024 diventerà un B-SUV, anche se esteticamente le due vetture sembrano simili, si tratta di un'auto molto più corta, 3,56 metri contro i 3,69 della nota city car, quindi 13 centimetri in meno, ma anche 10 di meno rispetto alla Citroen C1 alla Peugeot 108 e alla Toyota Aigo, altre utilitarie molto diffuse sul mercato.

La Fiat Mobi è stata lanciata nel 2016, quindi ha subito un restyling nel 2020, prima del nuovo modello 2023, e sul mercato brasiliano fa concorrenza alla Renault Kwid, quella che viene considerata l'alter ego della Dacia Spring.

La gamma è venduta con sei diversi livelli di allestimento ma con lo stesso motore, un quattro cilindri da 1.0 litri a benzina. La potenza è di 73 cavalli ed ha una coppia da 95 Newton metri, con un cambio manuale a 5 marce e trazione anteriore.

L'ultimo modello introdotto ha visto anche la versione Trekking che rispetto alla base prevede un adesivo nero sul cofano, un tetto bicolore, le maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e la finitura Adventurer.

A bordo troviamo un display touch da 7 pollici compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, e il suo prezzo è di circa novemila euro, precisamente 8.876.

Come detto in apertura, la Mobi non sbarcherà mai sul mercato italiano per questione di omologazioni e normative, mentre arriverà a breve la Fiat 600, il B-SUV presentato in diretta streaming lo scorso 4 luglio, e che avrà un prezzo di partenza di circa 36mila euro.