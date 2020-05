Fiat avrebbe in mente una Tipo unica: farà concorrenza alla Nissan Qashqai

Fiat sta attraversando un momento davvero particolare, in quanto costretta a inseguire altri brand nella corsa all'elettrificazione. In questo ambito però paiono già essere arrivate notizie positive, perché la Fiat 500e è già un successo di preordini per quanto concerne la First Edition.

Al contempo Oliver Françis (il CEO di Fiat) durante un'intervista rilasciata per una testata automobilistica britannica, ha parlato del futuro della Tipo e di una gamma nuova di zecca. Molto particolare il suo citare la Nissan Qashqai ponendola come rivale alla quale creare concorrenza attraverso un nuovo modello. Pensando alla strategia della casa italiana, sicuramente questa ipotetica vettura terrà d'occhio il budget, ma senza tralasciare un focus su una certa ricerca stilistica.

Secondo i rumors sarà un'espansione della famiglia Tipo quella che proverà ad avventurarsi in segmenti inesplorati. La nuova generazione potrebbe infatti proporre, oltre ad alcune varianti come la Cross, dei SUV/crossover di dimensioni medio-piccole, esattamente come si fa per la 500 con le varianti 500X, 500L e 500e.

Attualmente è presto per cercare conferme a breve, e quindi vi rimandiamo alle prime foto spia della Fiat Tipo 2021, un refresh atto a rinnovare i gruppi ottici e la griglia, oltre all'inserimento di nuove funzionalità nell'abitacolo. Per chiudere vi informiamo sulla registrazione, da parte del marchio italiano, di una nuova proprietà intellettuale denominata "Dakota": che sia un pick-up?