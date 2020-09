Questa Fiat Marea Weekend Turbo ha 678 WHP e tocca i 223 km/h

Solitamente il mondo del tuning ci regala vetture preparate in modo spettacolare, complete di body kit di altissimo livello e incredibilmente accattivanti, siamo invece sicuri che non scommettereste un euro sulla Fiat Marea Weekend Turbo che vedete in foto. Aspettate però di sentire la sua storia...

Si tratta di una Fiat Marea Weekend Turbo con motore 5 cilindri 20V da 2.4 litri, un propulsore conosciuto soprattutto per essere montato sulla Fiat Coupé e capace di erogare la bellezza di 225 CV nella sua variante più sportiva. Una potenza limitata dagli ingegneri Fiat, con il motore in realtà capace di sprigionare ancor più brutalità, come ha dimostrato un preparatore brasiliano che ha portato la vettura ad avere fino a 678 WHP (cavalli sulla ruota).

Avete letto bene, 678 CV direttamente sulle ruote di trazione, supportati da nuovi freni Brembo e cerchi da 17" provenienti da una Fiat Stilo Abarth. Già la Fiat Marea Weekend Turbo, venduta davvero da Fiat sul mercato sudamericano, ha rappresentato una sorta chimera per molti appassionati, ora questa versione porta l'asticella ancora più in alto e può essere vostra per circa 18.000 euro. Questo esemplare potenziato è finito infatti presso la Pastore Car Collection, che sta cercando un nuovo proprietario che si prenda cura di questa bestiolina. 223 km/h di velocità massima, cambio manuale a 5 rapporti, accelerazione 0-100 km/h possibile in 7,9 secondi, niente male eh? Certo bisogna sorvolare sul design...