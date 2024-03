Fiat sempre meno Made in Italy e sempre più SUV, T&E: 'Sta cambiando la sua identità'

Secondo un report pubblicato da Transport & Environment (T&E), la Federazione europea per i trasporti e l'ambiente, Fiat è sempre meno Made in Italy e soprattutto sempre meno improntata alle utilitarie in favore dei SUV.

Una disamina che arriva dopo le mosse più recenti del marchio torinese, che ormai da anni delocalizza la produzione per una questione di costi. Si pensi ad esempio ai casi della Fiat 600 e della Topolino, che come ricorda Montezemolo sono prodotte in Polonia e in Marocco.

E in futuro la situazione potrebbe non migliorare visto che, al di là della Fiat Pandina, svelata lo scorso 29 febbraio, e che verrà prodotta sempre a Pomigliano, la prossima Panda elettrica sarà realizzata in Serbia, mentre la nuova Multipla dovrebbe essere affidata al Marocco.

Ad oggi meno della metà della produzione Fiat è destinata all'Italia, visto che nel nostro Paese se ne realizza il 48%, con Turchia al 26, Polonia al 25 e Serbia all'1. In futuro la situazione potrebbe però peggiorare: entro il 2030 all'Italia dovrebbe restare solo il 22% della produzione.

T&E sottolinea poi un'altra questione, il fatto che in casa Fiat sembra esservi sempre meno spazio per le city car, tenendo conto che la Panda nuova sarà un B-SUV, e che l'attuale modello dovrebbe restare in produzione fino al 2027. Anche la futura Fiat 500 crescerà in dimensioni, divenendo a 5 porte. Di conseguenza quel mercato in cui l'azienda torinese ha sempre regnato, di fatto non esiste più.

Stando a quanto specifica T&E nel suo rapporto “evolvere verso veicoli più grandi significherebbe per FIAT appannare la propria identità in un momento in cui è evidente la mancanza di offerta, da parte dell’automotive europeo, sui segmenti delle auto piccole (A e B), specie per la produzione di elettriche (BEV)”.

Secondo T&E tale vuoto rischia di essere colmato dalle auto cinesi, senza dimenticarsi della recente Renault 5, che “dimostra che una strada all’utilitaria zero emission europea esiste ed è concreta. Ma resta necessario un indirizzo industriale chiaro e le giuste politiche industriali di sostegno“.

A complicare la situazione, il processo di elettrificazione a rilento di Fiat, anche se ciò deriva soprattutto da una reticenza degli italiani verso il green. Fiat, ma soprattutto Stellantis, è “costretta” a produrre auto con la doppia motorizzazione elettrica-ibrida, per poter fare volumi.