Fiat, quanti loghi sulle auto attuali! Dalla 500 alla nuova Topolino: mix di simboli

Fiat sta commercializzando una serie di vetture negli ultimi tempi che mostrano loghi differenti fra di loro, creando un po' di confusione. Nulla di così eclatante sia chiaro, ma in ogni caso la mossa dell'azienda torinese è curiosa.

Al momento abbiamo contato, tenendo conto anche della nuova Fiat Topolino la cui prima foto ufficiale è stata mostrata negli scorsi giorni, ben sette differenti combinazioni, praticamente una per (quasi) ogni vettura in commercio o in arrivo.

Partiamo proprio dalla futura nascitura, leggasi la Fiat Topolino, che presenterà il nuovo logo di Fiat, quindi la scritta in stile old school, sul cofano anteriore e quello posteriore, più la scritta Topolino messa vicino al paraurti posteriore “scavata” nella carrozzeria.

Discorso simile per la nuova Fiat 600, fotografata di recente a Roma, che invece presenterà il logo 600 sul cofano, più il logo Fiat nuovo sul baule. La Fiat Tipo cambia ancora, visto che, sul frontale troviamo il nuovo logo “Fiat”, mentre sul retro, sullo sportello del bagagliaio, troviamo il vecchio logo dell'azienda, quindi lo stemma rotondo con bordatura argento, fondo rosso e scritta Fiat.

Le diversità di stemmi e loghi le troviamo anche nella gamma Fiat 500. Partiamo dal modello di 500 ICE, quindi il classico con il motore termico a combustione interna, che presenta una certa simmetria visto che sia sul cofano quanto sul baule posteriore, troviamo il vecchio logo, quello appena elencato e che si trova sul retro della Tipo. La 500 BEV, invece, l'elettrica, viene venduta con il logo 500 sul cofano, con l'aggiunta del nuovo logo sul baule, mentre la 500X, il piccolo SUV che a breve sparirà sul mercato lasciando spazio alla nuova 600, prevede il logo 500 sul cofano e il nuovo logo Fiat sul baule.

Ovviamente non fa testo la 500 Abarth, sia benzina che elettrica, dove troviamo i vari loghi Abarth su fronte e retro. Infine la Fiat Panda, che mostra il logo vecchio sul cofano nonché sul baule.