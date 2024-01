Fiat e Lancia, che sconto per l'ibrido! 500, Panda e Ypsilon a meno di 12.500 euro

Con l'arrivo del 2024 Fiat e Lancia hanno deciso di dare un bel taglio al listino delle loro auto più vendute, e precisamente 500, Panda e Ypsilon. Grazie all'introduzione del Bonus Tricolore l'azienda ha ridotto di molto il prezzo delle tre citycar, che ora costano tutte al di sotto dei 12.500 euro.

Partiamo dalla Fiat Panda Hybrid che grazie al bonus tricolore dall'1 gennaio costa meno di diecimila euro, precisamente 9.450 euro. La promo prevede 59 rate da 122 euro al mese, con una rata finale da 6.939 euro che ovviamente si può rifinanziare. Il prezzo scontato è valido se si ha un'auto da rottamare fino ad un Euro2, e prevede 2.000 euro di incentivi statali per gli ibridi, altri 2.550 per il bonus tricolore per la rottamazione, e infine 1.500 per il bonus finanziamento. Bisogna affrettarsi perchè l'iniziativa è valida solo fino al 15 gennaio 2024, quindi fino a domani.

Per la Fiat 500 ibrida, invece, vi basteranno 10.950 euro suddivisi in 59 rate da 164 euro al mese, anticipo zero e una rata finale da 6.170 euro. Anche in questo caso è previsto uno sconto corposo pari a 6.750 euro, tenendo conto che la 500 ibrida a listino sta a 17.700 euro. Nel dettaglio sono previsti 2.000 euro di incentivi, 3.250 come Bonus Tricolore in caso di rottamazione fino a Euro 2, e infine altri 1.500 euro come sconto finanziamento. Anche in questo caso l'offerta scadrà il prossimo 15 gennaio salvo eventuali proroghe.

Infine spazio alla promo sulla Lancia Ypsilon 2, che a breve uscirà purtroppo di produzione. Per chi fosse affezionato alla fortunata city car, sempre in versione Hybrid con allestimento Platino, il prezzo da mettere in preventivo sarà di 12.300 euro. In questo caso bisognerà dare un anticipo di 1.736 euro, più 35 rate da 99 euro, e una maxi rata finale da 10.325 rifinanziabile. Si tratta di una vettura che di listino sta a 19.550 euro, di conseguenza lo sconto totale sarà superiore ai 7.000 euro. L'offerta è valida fino alla fine del mese, il 31 gennaio 2024.