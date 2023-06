Fiat lancia la 600 e spiega: 'Stop auto di colore grigio'. Ma è fra le tinte più diffuse

Dopo giorni di anticipazioni, indiscrezioni e avvistamenti, Fiat ha rotto gli indugi annunciando ufficialmente ieri, tramite i propri canali social, la nuova 600. Un'ufficialità che è giunta con una sorpresa: “Non faremo più auto di colore grigio”.

“Da oggi FIAT smette di produrre auto grigie – spiega Stellantis attraverso i propri canali - la decisione è stata presa per esaltare l'importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita del Marchio”.

E ancora: “L'Italia è infatti legata a colori vivaci come il Mare d'Italia, il Sole d'Italia, la Terra d'Italia e il Cielo d'Italia; paesaggi che forniscono a FIAT molta ispirazione per le sue auto. La strategia è stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetture FIAT nel mercato automobilistico, dato che il 2023 è l'anno di un notevole cambiamento per il Marchio”.

La nuova Fiat 600 l'abbiamo potuta ammirare di recente in colore nero, ma negli scorsi giorni è stata vista una Fiat 600 rossa in provincia di Lecce per lo spot ufficiale. La versione grigia era stata avvistata solamente in occasione dello spot girato a Lerici, che è poi il video dell'annuncio, mentre veniva immersa in una gigantesca “tolla” di vernice ed estratta di colore arancione.

"Abbiamo infranto le regole – le parole di Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis - abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di FIAT come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT. Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio. FIAT vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l'elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio".

Una scelta che può essere condivisibile, quella di dire addio al grigio regalando alla Fiat un animo più vivace e appunto italiano, come spiega l'azienda, ma fa un po' riflettere tenendo conto che storicamente il grigio è uno dei colori più venduti al mondo. Basti pensare che nel 2022 nel Nord America, mercato a cui Fiat ambisce parecchio a cominciare dalla Fiat 500 elettrica, è stato il terzo colore preferito, mentre in Europa è stato addirittura il primo.

In Sud America è stato il secondo, mentre in Africa e in Asia è stato rispettivamente il secondo e il terzo, con l'aggiunta del terzo in Cina, il secondo in Sud Corea e infine il terzo in India. Scopriremo nelle prossime settimane se il “no grey” sarà una scelta temporanea o meno, e soprattutto, se tale strategia per certi versi azzardata avrà ripagato.