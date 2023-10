Fiat Uno Giannini Torino, il piccolo bolide da 150 CV e 30 milioni di vecchie lire

Durante i mitici quanto pericolosi anni '80 andavano di modo fra i più giovani (e i più tamarri) alcune piccole cattivissime come la Renault R5, la Peugeot 205 GTi e la Fiat Uno Turbo. Fu proprio a quest'ultima che la Giannini decise di mettere mano dando vita ad un vero e proprio bolide.

La Giannini è un'azienda romana specializzata nelle modifiche a vetture italiane, a cominciare da quelle a marchio Fiat. Fu così che 33 anni or sono decise appunto di mettere mano alla mitica Uno Turbo, realizzando un gioiello che costò ben 1.300 ore di lavoro.

Numerose le novità introdotte a cominciare da quelle estetiche, leggasi un nuovo spoiler anteriore e dei passaruota allargati e bombati in classico stile '80, oltre che un vistoso “alettone” posteriore che partiva dalla base del lunotto arrivando fino a "toccare le stelle".

Grazie a tali modifiche la Uno riuscì ad ottenere un CX di 0,27 che anche se non riesce ad equiparare i numeri della BYD Yangwang U6, l'auto più aerodinamica al mondo, rappresenta senza dubbio un ottimo traguardo.

Bellissimo e in classico stile racing, lo spoiler ad incidenza regolabile alloggiato sotto il terminale di scarico e “attaccato” alla carrozzeria grazie a dei ganci che sono stati posizionati dietro le ruote posteriori. N

Novità rispetto alla Fiat Uno Turbo di serie anche negli interni, a cominciare dai sedili a marchio Recaro con cinture Sabelt a quattro punti, rivestiti in velluto e in pelle. Splendido il volante Luisi a tre razze, realizzato in dimensioni ridotte in stile rally, ed inoltre vi si trovava un impianto stereo all'avanguardia con anche lettore cd, cosa che all'epoca non era affatto diffusa sulle auto.

Infine le modifiche sotto il cofano con la Giannini Torino che arrivava a sprigionare ben 148 cavalli di potenza, quindi 30 in più rispetto al motore della Uno Turbo standard. Aprendo il cofano spiccava il coperchio dell'albero a camme di colore rosso con la firma Giannini, ed era presente inoltre un turbocompressore Garrett T2, e un'iniezione elettronica Bosch L-Jettronic.

Ovviamente anche l'assetto era stato modificato con novità a sospensioni, barre antirollio e ammortizzatori. Giannini decise inoltre di montare un assetto elettronico che permetteva al guidatore di scegliere il migliore fra due possibili, leggasi sport o comfort, e all'epoca si trattava di un optional davvero raro su quel tipo di vetture.

Infine il prezzo, esattamente 30 milioni di lire, una cifra senza dubbio non indifferente tenendo conto che la Uno Turbo costava circa 19 milioni, ma alla luce di tutte le modifiche apportate gli 11 milioni di lire in più apparivano una spesa ampiamente giustificata.