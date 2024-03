Fiat Formula Legram, la futuristica coupé hatchback su base Bravo e Brava

Era il 1996 quando Fiat e Italdesign presentarono a Torino, in occasione del 66esimo Salone internazionale dell'automobile, la concept car Formula Legram: era una coupé hatchback da 4 posti su base Bravo e Brava.

Una vettura che, come potete notare dalle immagini pubblicate su questa pagina, appariva decisamente futuristica, degna dei film ambientati negli anni 2000 e oltre, dell'epoca.



Spiccava in particolare la sua linea assolutamente aerodinamica, precorritrice dei tempi tenendo conto che oggi il Cx è uno degli elementi basilari quando si produce un'auto elettrica. La Legram aveva un coefficiente di 0,255, un dato molto interessante alla luce del fatto che l'auto attualmente più aerodinamica al mondo, la Yangwang U6 di BYD, ha un valore di 0,195.

Nel concept erano evidenti i richiami alla Fiat Bravo e Brava, a cominciare dal design morbido che ricordava appunto le due vetture, ma soprattutto dai gruppi ottici, che di fatto erano gli stessi. Inoltre le tre vetture condividevano lo stesso telaio.



La Legram andò a completare la famiglia della “Formula” di Italdesign dell'epoca, che prevedeva anche la 4 e la Hammer, sempre su base Bravo, ma era decisamente meno “estrema” rispetto alle due colleghe, apparendo una vettura senza dubbio più vicina ad un modello di produzione.

Un'auto che purtroppo non finì mai sulle linee di montaggio, restando solo uno splendido concept, come del resto tante altre sue colleghe nel corso della storia, auto esteticamente geniali che però non vennero mai messe in commercio per vari motivi, a cominciare ad esempio dai costi, la principale discriminante quando si produce un'auto.



Molti prototipi vengono invece realizzati fine a se stessi, con la consapevolezza che gli stessi non finiranno mai sulle strade, ma semplicemente per mostrare la qualità e la capacità di un'azienda nell'interpretare stile e forme moderne, o nell'introdurre idee innovative. Fra gli ultimi concept più belli non si può non menzionare la Mission X di Porsche, che potrebbe entrare in produzione a breve.