Fiat, che exploit in Francia: ha venduto più auto elettriche che termiche. I dati 2023

Se in Italia si continua a dibattere su quanto il peso delle auto elettriche sul mercato totale delle vetture sia a dir poco minimo, tenendo conto che è pari al 4,2%, in altri Paesi, anche vicini, la situazione è completamente differente, e un esempio lampante è quello della Francia.

Oltralpe le BEV hanno superato quota 16 per cento (dati ACEA) l'anno scorso, di fatto quattro volte la quota di mercato nostrana, e a tirare il gruppo è stata Fiat. Secondo i dati pubblicati da Auto-Moto, citando un'analista di C-Ways l'azienda italiana ha venduto oltralpe, sul totale delle vetture, ben il 61 per cento di auto a batteria.

In tutto ha piazzato 40.336 auto in Francia, e di queste ben 24mila sono state appunto vetture green, contro le 16 a combustione interna. Si tratta dell'unico marchio che è riuscito a fare tale exploit, quello di superare le termiche con le auto a zero emissioni, e si tratta di una impresa decisamente interessante tenendo conto della line up tutto sommata scarna dell'azienda torinese.

Di fatto sono state vendute quasi tutte Fiat 500e, che in Italia ha registrato un -55% in tre anni, ma che in Francia ha invece convinto ben 23mila transalpini dal gennaio al dicembre dell'anno scorso. Tenendo conto che nel nostro Paese ne sono state commercializzate poco più di 4.700, è chiaro come il mercato dei cugini francesi sia il principale per la city car elettrica, meglio addirittura di quello tedesco (circa 22mila auto vendute nel 2023).

Per quanto riguarda le altre case automobilistiche, bene la Mini, con il 27% di auto elettriche piazzate sul totale, quindi la Volvo a quota 25, poi Dacia e Kia a 19, Hyundai a 18, BMW e Opel a 15 e poi via via tutte le altre.

Numeri che fanno chiaramente capire, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto l'exploit di Fiat sia stato importante, a discapito di un trend tipicamente italiano che tende a sottovalutare i prodotti Made in Italy, soprattutto quando si parla di auto di un certo settore.

La Fiat 500e è stata la city car più venduta fra le elettriche d'Europa: riuscirà a ripetersi anche quest'anno?